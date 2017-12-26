Çocuklar Duymasın, Türk aile komedi televizyon dizisi. MinT Motion Pictures tarafından hazırlanan, yönetmenliğini ise Bora Tekay'ın yaptığı Çocuklar Duymasın dizisi 22. yeni bölümü ile Pazar saat 20:00'de Kanal D'de. İşte, Çocuklar Duymasın 22. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 22. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çocuklar Duymasın'da yılbaşı coşkusu yaşanıyor!

Haluk ile Meltem, yaşadıkları problemleri arkalarında bırakmaya çalışırlar. Yeni yılın coşkusu herkese yansır ve kutlamalar başlar. Haluk ile Meltem eski günlerine dönebilecekler mi?

ÇOCUKLAR DUYMASIN 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Çocuklar Duymasın 22. bölüm

Çocuklar Duymasın 22. bölüm fragmanı

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