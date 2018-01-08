Çocuklar Duymasın, Türk aile komedi televizyon dizisi. MinT Motion Pictures tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Bora Tekay'ın bulunduğu Çocuklar Duymasın dizisi 23. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin izleyenleri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Çocuklar Duymasın 23. yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte Çocuklar Duymasın 23. bölüm fragmanları ve özetleri...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 23. YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Çocuklar Duymasın 23. yeni bölümü 14 Ocak Pazar 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak!

Meltem ve Tutku, Haluk konusunda yüzleşiyor!Çocuklar Duymasın 23. Bölüm fragmanında Tutku sonunda Haluk'a olan aşkını açıklığa kavuşturuyor. İrem, Tuku'nun Haluk'a aşık olduğunu Gönül'e söylüyor. Mahkeme günü gelip çatıyor. Meltem, artık Haluk'tan ayrılma konusunda daha kararlıdır.

Bu duruma en büyük sebep ise Tutku'nun Meltem'le konuşup, Haluk'la ilişki yaşamak istemesi oluyor. Peki Haluk, mahkeme günü ne karar verecek? Meltem, Tutku'nun söylediklerinden sonra nasıl bir hamle yapacak?

ÇOCUKLAR DUYMASIN 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

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