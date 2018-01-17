Çocuklar Duymasın, Türk aile komedi televizyon dizisi. MinT Motion Pictures tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Bora Tekay'ın oturduğu dizinin başrollerini ise, Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Melek Şahin, Alparslan Özmol, Öykü Güven, Süleyman Yağcı ve Ferdi Akarnur gibi isimlerin paylaştığı Çocuklar Duymasın 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Çocuklar Duymasın 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 24. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tutku ile yaptığı konuşma sonrası, duyduklarını kendine yediremeyen Meltem, mahkeme gününe kadar ortadan kaybolur. Mahkeme günü gelip çatar. Haluk mahkemede hakime ayrılmak istemediğini söyler. Şaşkına dönen Meltem, Haluk'tan ayrılmakta kesin kararlıdır ve evden ayrılır.

Meltem'i ziyarete giden Gönül ise Haluk'un sevgilisinin Tutku olduğunu öğrenir ve şaşkına döner.

Haluk ile sevgili olmanın hayallerini kuran Tutku, Meltem ile Haluk'un boşanmadığını öğrenince deliye döner. İkiliyi ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır. Tutku, Haluk'un yanına giderek Meltem'in bir sevgilisi olduğunu ve onunla birlikte yurtdışına gittiğini söyler. Bu haber karşısında hem şaşıran hem de öfkelenen Haluk ne yapacak? Tutku'ya inanacak mı?

ÇOCUKLAR DUYMASIN 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çocuklar Duymasın 24. yeni bölümü ile 21 Ocak Pazar 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak!

ÇOCUKLAR DUYMASIN 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Artık ikili bir karar vermek durumundadır. Peki Haluk ve Meltem boşanmak konusunda geri adım atacak mı?

Çocuklar Duymasın yeni bölümde, Haluk ve Meltem için karar zamanı gelip çatmıştır. Mahkemenin verdiği bir aylık süreç dolmuş, Haluk ve Meltem’in boşanma davasının günü gelmiştir. Aslında davadan bir gün önce bir birlerini ilk defa anlamaya ve yakınlaşmaya başlayan Haluk ve Meltem, yine Tutku’nun büyük bir hamlesiyle darmadağın olur!

çocuklar duymasın

Çocuklar Duymasın yeni bölüm

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER