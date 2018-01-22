Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın dün akşam yayınlanan son bölümünde izleyici şok üstüne şok yaşadı. Haluk mahkemede boşanmaktan vazgeçti. Ancak Meltem Tutku'nun varlığından çok rahatsız. Eve gidince eşylarını toplayıp evi terketti. Meltem, Tutku ile Haluk'un arasından çekilmek istiyor. Peki Çocukalr Duymasın yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

ÇOCUKLAR DUYMASIN 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Haluk ile Meltem, eski günlerine dönebilecekler mi?

Meltem ile Haluk, bozulan ilişkilerini toparlamaya çalışsalar da bunu başaramazlar. Tutku'nun devamlı etraflarında olması, ilişkileri önündeki en bütük engel olmaya devam eder.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Haluk son anda boşanmaktan vazgeçince Meltem evi terk etmeye karar veriyor ve kimse ondan haber alamadı.

Haluk ve Meltem'i yeni bir sınava girdi. Haluk’un boşanmak istememesi üzerine Meltem’in mutlu olacağını düşünürken, Meltem eve gelir eşyalarını toplar ve Haluk’u terk etti. Meltem, Tutku ve Haluk’un arasından çekilmek istiyor. Bu durumu fırsat bilen Tutku ise hamlesini yapar! Bu hamleden sonra Haluk ve Meltem'in hayatında hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.

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Çocuklar Duymasın 25. bölüm fragmanı

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