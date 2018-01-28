Tutku, Meltem ile Haluk'u ayırmak için türlü yollara başvururken, Meltem'in hamlesi gerçekleri ortaya çıkarmaya yetecek mi? Çocuklar Duymasın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. İzleyici ise Meltem ile Haluk'un barışıp barışmayacağını merak ediyor. Peki Çocuklar Duymasın 25. yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Çocuklar Duymasın yeni bölümüne dair detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tutku’dan Meltem’in başka bir ilişkisi olduğunu öğrenen Taş Fırın Haluk’un dünyası başına yıkılır. Meltem’in Rüzgâr’la ilişkisi olduğunu düşünen Haluk, soluğu Rüzgâr’ın yanında alır. Haluk, Rüzgâr’ı döver ve Rüzgâr hastanelik olur. Meltem yaşananları öğrenince ortalık karışır!

Öte yandan Tutku, Meltem ve Haluk’un evliliğini bitirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Tutku, Rüzgâr’la konuşup Meltem’in ona aşık olduğunu söyler. Bunu duyan Rüzgâr, Meltem için büyük bir sürpriz hazırlar. Rüzgâr’ın sürprizine Haluk şahit olunca kıyamet kopar!

Meltem tüm hissettiklerini, Tutku ile arasında geçen her şeyi yazdığı günlüğünü Haluk’a verir. Haluk günlüğü okuduğunda tüm gerçekler ortaya çıkacaktır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkes, Haluk’un boşanmak istememesi üzerine Meltem’in mutlu olacağını düşünürken, Meltem eve gelir eşyalarını toplar ve Haluk’u terk eder. Meltem, Tutku ve Haluk’un arasından çekilmek istemektedir. Haluk elinden gelen her şeyi yapar ama Meltem’i ikna edemez.

Uzun bir süre her yerde Meltem’i arayan Haluk, Meltem’in en ufacık bir izine rastlamaz. Bunun üzerine kendini eve kapatan Haluk, dostlarını endişelendirir. Meltem’in nerede olduğunu günler sonra bir tek Gönül öğrenir. Gönül, Meltem ile konuştuğunda hayatının şokunu yaşar. Tutku’nun Haluk’a aşık olduğunu öğrenen Gönül ne yapacaktır?

Tutku, Meltem’in yokluğunu fırsat bilip, Haluk’u elde etme yolunda en büyük hamlelerinden birini yapar. Tutku, Haluk’a Meltem’in başka bir ilişkisi olduğunu ve onunla yurt dışına gittiğini söyler. Artık hiçbir şey Haluk ve Meltem için eskisi gibi olmayacaktır.

çocuklar duymasın

Çocuklar Duymasın fragman

çocuklar duymasın yeni bölüm

çocuklar duymasın son bölüm

Çocuklar Duymasın 25. bölüm

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER