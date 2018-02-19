Çocuklar Duymasın'da Havuç heyecanı yaşanıyor. Çocuklar Duymasın son bölümünde, Tutku'nun gerçek yüzünü gören Haluk ve Melten bu seferde Havuç'tan haber alamayınca oldukça meraklanmıştı. Çocuklar Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven daha önce Havuç'un diziye geri döneceğini müjdelemişti. Çocuklar Duymasın'da yıllarca "Havuç Emre" karakterini canlandıran Furkan Kızılay, diziye geri döneceğine dair çıkan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap vermişti. Kızılay, yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba, aldığım pek çok sorudan sonra bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Çocuklar Duymasın'a geri dönmüyorum. 'Havuç, Çocuklar Duymasın'a geri dönüyor.' haberinin benimle bir alakası yoktur." ifadelerini kullandı. Peki Çocuklar Duymasın'da Havuç kim olacak? Çocuklar Duymasın 29. yeni bölümünde Havuç'un eve döndüğü ve Haluk'un karşısına çıktığı görülüyor. İşte o fragman ve detaylar:

ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Havuç dönüyor; tüm aile bir araya geliyor!

Haluk ile Meltem, Tutku'dan tamamen kurtulmaya çalışırlar. İkili ilişkilerinde verdikler bu büyük sınav sonrası derin bir nefes alırlar. Ailelerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışan Haluk ile Meltem'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

Zira Haluk ile Meltem'e sürpriz yapan kişi oğulları Havuç'tur.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Başta Haluk ve Meltem olmak üzere, herkes Tutku’dan kurtulduklarını sanıp, derin bir nefes almıştır. Ancak, özellikle aşık olduğu adamın gözleri önünde küçük düştüğü için çok sinirli olan Tutku’nun intikamı gecikmeyecektir. Tutku, Haluk ve Meltem’in mutluluğunu bozmak için geri dönecek ve bu sefer daha tehlikeli olacaktır.

Arkalarından dönen oyunlardan bihaber şekilde hayatlarına mutlu mutlu devam eden Haluk ve Meltem’in hayatı, aldıkları bir telefonla alt üst olur. Oğulları Havuç’a bir süredir kimse ulaşamamaktadır. Havuç ortadan bir anda kaybolmuştur. Haluk ve Meltem yana yakıla Havuç’u aramaya başlarlar, Havuç’un nerede olduğu büyük merak konusudur!

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