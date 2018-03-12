Çocuklar Duymasın dizisi 31. son bölümü ile ekranlara geldi. İzleyicisinden tam not alan Çocuklar Duymasın dizisinin son bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyordu. İzleyicilerin merakla beklediği 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çocuklar Duymasın 32. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Beklenen Çocuklar Duymasın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çocuklar Duymasın 32. yeni bölüm fragmanı;

ÇOCUKLAR DUYMASIN 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tutku, Meltem onun gerçek yüzünü ortaya çıkardığında bir söz vermişti. Geri dönecek ve Meltem’in korkulu rüyası olacaktı. Tutku sözünü tuttu, baştan aşağıya değişti. Bam başka bir insan oldu. Havuç’la samimi arkadaş oldu... Şimdi sıra ailenin içine girmesindeydi.

Başta Haluk ve Meltem olmak üzere, günlerdir herkes, Havuç’un arkadaşı Alev’i merak ediyordu. Büyük buluşma sonunda yaşanıyor.

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