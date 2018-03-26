Çocuklar Duymasın 34. yeni bölümden ilk sahnelerin yer aldığı fragman yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Meltem, evlat edinmek uygun bulundukları müjdesini veriyor ve Havuç'a kardeş gelebileceğinin sinyallerini veriyor. Tuna'nın başı ise eski eşi ile dertte. İşte Çocuklar Duymasın yeni bölümüne dair detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tuna eski eşine borç para veriyor ve sonunda olanları öğrenince işin rengi değişiyor!

Tuna'nın verdiği borç para, yerini kısa sürede pişmanlığa bırakıyor!

ÇOCUKLAR DUYMASIN 33. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dar Gömlek Tolga’nın verdiği şampuanla yıkanan Haluk, saçlarının yeni halini görünce bere ile dolaşmaya başlar. Başta Meltem olmak üzere, Haluk’un çevresindeki herkes Haluk’un saçlarına ne olduğunu çok merak etmektedir. Ancak Haluk, beresini asla çıkarmaz.Haluk ısrarlara dayanamaz ve bir süre sonra beresini çıkarır!

Haluk’un yeni saçlarını görenler büyük bir şok yaşar. Öte yandan Tuna tatil için biriktirdikleri parayı, eski karısı Özlem’e borç olarak verir. Ancak bu durum Gönül’den gizlidir. Gönül ve çocuklar tatil paketini şimdiden almak isteyince ortalık karışır.

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