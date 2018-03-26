Çocuklar Duymasın 33. son bölümüyle Kanal D'de izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Haluk'un yenilenen saçları bölüme damga vurdu. Taş Fırın Haluk'un yeni saçlarının olay olduğu Çocuklar Duymasın'ın 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çocuklar Duymasın 34. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Çocuklar Duymasın 34. yeni bölüm fragmanı;

Tuna eski eşine borç para veriyor ve sonunda olanları öğrenince işin rengi değişiyor!



Tuna'nın verdiği borç para, yerini kısa sürede pişmanlığa bırakıyor!

ÇOCUKLAR DUYMASIN 33. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dar Gömlek Tolga’nın verdiği şampuanla yıkanan Haluk, saçlarının yeni halini görünce bere ile dolaşmaya başlar. Başta Meltem olmak üzere, Haluk’un çevresindeki herkes Haluk’un saçlarına ne olduğunu çok merak etmektedir. Ancak Haluk, beresini asla çıkarmaz.Haluk ısrarlara dayanamaz ve bir süre sonra beresini çıkarır!

Haluk’un yeni saçlarını görenler büyük bir şok yaşar. Öte yandan Tuna tatil için biriktirdikleri parayı, eski karısı Özlem’e borç olarak verir. Ancak bu durum Gönül’den gizlidir. Gönül ve çocuklar tatil paketini şimdiden almak isteyince ortalık karışır.

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