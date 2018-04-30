Çocuklar Duymasın 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin ekranlara gelecek bölümde, eve alınan robot hizmetçi ortalığı şenlendiriyor. Halukların şirketinde ilk yardım eğitimi veriliyor. İşte Çocuklar Duymasın 39. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eve alınan robot hizmetçi ortalığı şenlendiriyor!

Meltem ve Haluk eve robot hizmetçi alırlar. Ev işlerine el atan robot, özellikle Hüseyin'i çok öfkelendirir. Emine'nin işsiz kalacağını düşünen Hüseyin, ekürisi Şükrü ile robota karşı savaş açar. Haluk ise, bir taş fırın erkeği olarak robot ile çok anlaşamamaktadır.

Halukların şirketinde ilk yardım eğitimi verilmektedir. Haluk bu eğitimi çok önemsemektedir. Bu yüzden herkesin katılımını sağlar. Özellikle Zero Tuna çok heyecanlanır. İlk yardım eğitiminin önemi ise, yaşanan talihsiz bir olayda ortaya çıkar.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 38. SON BÖLÜM ÖZETİ

Haluk, Meltem'e emanet edilen köpeği gezmeye çıkarır ve o sırada elinden kaçırır. Bu durumu Meltem'den saklayan Haluk ne yapacaktır?

Çocuklar Duymasın 29 Nisan pazar yayınlanan yeni bölümde, Haluk'un başı küçük misafiriyle derde girer. Meltem'in çok yakın bir arkadaşı, ona köpeğini emanet eder. Ancak Haluk bu durumdan hoşlanmaz. Arkadaşı köpeğine çok düşkün olduğu için, Meltem de köpeğe çok hassas davranır. Ancak köpeği Haluk’un gezdirmesine izin veren Meltem, başına geleceklerden habersizdir! Haluk, köpeği elinden kaçırır. Taş Fırın Haluk bu durumu nasıl idare edecektir?

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