Çocuklar Duymasın 8. son bölüm fragmanında 70'li yıllar esintisi

Kanal D'de yayınlanan yapımcılığını ve senaryosunu Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Bora Tekay'ın oturduğu Çocuklar Duymasın 8. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde 70'li yılların esintisi yaşanacak. İşte Çocuklar Duymasın 8. son bölüm fragmanı ve özeti...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Haluk önce, bu partiye katılmak istemese de ısrarlara dayanamaz. Haluk, Meltem, Gönül, Tuna ve İsmail’in tüm dostlarının katılımıyla büyük ve renkli bir parti olur.

Herkes 70’ler kostümlerini giymiştir, partide 70’lerin en güzel şarkıları çalınır. Şirket 70’ler dekoruyla süslenir, görenler gözlerine inanamaz! Haluk, Meltem, Gönül ve Tuna’nın sürpriz dans gösterisi izleyenlerin ağzını açık bırakırken, Emine, Hatice ve Kadriye’nin dans gösterisi ise herkesi kahkahaya boğar.

Herkesin günlerce heyecanla hazırlandığı bu partide İsmail Bey aşık olduğu kadına evlenme teklif edecektir! Gece Mary hanımın söylediği şarkılarla daha da renklenir.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taş Fırın Haluk’un iş yerindeki halini merak eden ve birbirlerini böylece daha yakından tanıyacaklarını düşünen Meltem, Haluk’un iş yerine gitmek ister. Haluk başlarda itiraz etse de Meltem’in ısrarlarına dayanamaz.

Meltem önce inşaat şirketine sonra da Haluk’un peşinden şantiyeye gidince birbirinden eğlenceli anlar yaşanır. Gönül, Tuna’nın çocuklara karşı çok yumuşak bir dili olduğunu ve Tuna’nın bu tavrını değiştirmesi gerektiğini söyler. Diğer taraftan Haluk, yumuşak dilli reklamcı arayan bir arkadaşını Tuna ile tanıştırmak için eve getirir. Tuna’nın yeni haline başta Haluk olmak üzere herkes çok şaşırır.

Meltem, Mary ve Selçuk’u yemeğe davet eder. Yemeğe Selçuk’un genç sevgilisi İrem de gelince ortalık karışır. Öte yandan Meltem hamile olduğundan şüphelenince evde büyük bir telaş yaşanır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN GENEL HİKAYE

Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlarıyla ilişkileri, iş hayatları ve ev içi küçük problemleri her zamanki gibi ön plandadır. Artık çocuklar büyümüş ve her ikisi de evden gitmiştir. Ancak Haluk ve Meltem, Emine ve Emine’nin kayınvalidesi Kükrek Kadriye sayesinde hiç yalnız kalmazlar. Kükrek Kadriye, her gün Emine’yle birlikte Haluk ve Meltem’in evine gelmekte, bu nedenle evde çok renkli durumlar ortaya çıkmaktadır. Dominant teyze Gönül ve Zero Tuna’nın gündemi TEOG’dur. Çocukları Beton Orçun ve Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Bir TEOG annesi olan Gönül, çocukları internetten uzaklaştırıp ders çalışmalarını sağlamak için elinden geleni yapar.

ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCULARI

Tamer Karadağlı (Taş Fırın Haluk)

Haluk sert olduğu kadar, duygusal da olan ama çoğunlukla duygularını belli etmekten kaçınan bir erkektir. Kıskanç, anti romantik olan Taş Fırın Haluk bu nedenle eşi Meltem’le sürekli tartışır. Meltem, sevildiğini her defasında duymak ve hissetmek ister. Haluk, Meltem’in romantizm beklentilerini çoğunlukla karşılayamasa da, kendi yöntemleri ile eşini mutlu etmeye çalışır. Oldukça milliyetçi bir karakter olan Haluk’un ülke sevdası da Meltem sevdası da hiç bitmez.

Pınar Altuğ (Meltem)

Meltem, kariyerinin zirvesinde çok güzel bir kadındır. Başarılı bir iş kadını olan Meltem’in hayattaki en büyük amacı Haluk’un içindeki duygusal ve romantik erkeği çıkarmaktır. Ancak bu Taş Fırın erkeği Haluk için çok zordur. Bu yüzden Haluk’la sürekli tartışır. Ne kadar tartışsa da kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Meltem, bu inadından hiçbir zaman vazgeçmez ve günün sonunda istediğini Haluk’a yaptırmayı başarır.

Zeyno Günenç (Dominant Gönül)

Gönül, ilk evliliğinden Beton Orçun diye bir oğlu olan ve Zero Tuna’yla ikinci evliliğini yapmış dominant bir kadındır. Gönül ve Tuna’nın evliliğinde, Meltem ve Haluk’un evliliğinin aksine Gönül daha baskındır. Bu evlilikte hiçbir zaman Tuna’nın sözü geçmez. Aynı zamanda Gönül bir TEOG annesidir. Oğlu Orçun ve Tuna’nın kızı Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Gönül’ün şimdiki en büyük problemi Orçun ve Merve’yi internetten koparıp ders çalışmalarını sağlamaktır.

Volkan Severcan (Zero Tuna)

Tuna, Gönül’e büyük bir aşkla bağlıdır, aşırı romantiktir. Gönül’ün ağzından çıkan her şeyi saniyesinde yerine getirir. Bu yüzden zaman zaman Haluk’un dalga konusu olur. Heyecanlı ve panik bir karakter olan Tuna, ne zaman başına üzücü ve gergin bir olay gelse baygınlık geçirir. Tuna’nın bu tür olaylara gösterdiği hassasiyet diğer insanlara göre daha fazla olduğu için eşi ve dostları da bu konuda dikkatli davranır.

Melek Şahin (Emine)

Emine, Haluk ve Meltem’in yıllardır evlerinde yardımcıları, onların dert ortağıdır. Hüseyin’in bir türlü düzgün bir işte tutunaması Emine’nin en büyük problemidir. Sanki Hüseyin yetmiyormuş gibi bir de Hüseyin’in annesi Kükrek Kadriye de eve gelince, Emine’nin hayatı altüst olur.

Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye)

Kadriye 65-70 yaşlarında Hüseyin’in annesidir. Köylü bir kadındır, oğlu Hüseyin’e inanılmaz düşkündür. Gelini Emine’yi oğluna hiç yakıştırmaz ve her fırsatta onu eleştirir. Memleketinden İstanbul’a gelmiştir, uzun bir süre Hüseyin ve Emine’nin yanında kalacaktır. Kadriye İstanbul’da olduğu sürece sadece Emine’nin hayatını zehir etmekle kalmaz, Haluk ve Meltem’in başına da bela olur.

Alparslan Özmol (Hüseyin)

Çaycı Hüseyin, arkadaşı Şükrü ile birlikte sürekli kolay yoldan para kazanabilecekleri yeni işlere girişen ama her defasında başarısız olan bir karakterdir. Annesine çok düşkündür. Kadriye gelince güçlerini birleştirirler. Emine’yi çok zor günler beklemektedir.

Şükrü Koruyucu (Şükrü)

Alp Eren Khamis (Orçun)

Orçun, Gönül’ün ilk evliliğinden olma oğludur. Orçun bir gamerdır, dünya çapında bir LOL oyuncusudur. Ancak bu yıl TEOG sınavı olduğu için annesiyle büyük bir çatışma yaşar. Gönül, Orçun’un test çözmesini isterken, Orçun internetten oyun oynamaktadır. Aynı zamanda Orçun TEOG yılında okuldan bir arkadaşına aşık olur.

Öykü Güven (Merve)

Merve, Tuna’nın ilk evliliğinden olma kızıdır. Bir youtuber olan Merve’nin internette bir anı kanalı vardır. Bu kanalda gün içinde yaşadığı ilginç olayları, ailesini, hayata dair tespitlerini ve arkadaşlarını anlatır. Merve bir TEOG çocuğudur, babası ve Gönül’ün sınav konusundaki baskıları onu ve Orçun’u oldukça zorlar.

Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail)

Fıs Fıs İsmail 45-50 yaşlarında, bir inşaat şirketi sahibi olan Haluk’un eski patronudur. Oldukça çapkın olan İsmail bey, internetten kız bulmaya çalışır. Bu uğurda başına defalarca bir sürü olay gelse de İsmail bey yolundan hiçbir zaman dönmez.

Ferdi Akarnur (Müsteşar Kemal)

Emekli müsteşar Kemal bey, Meltem’in babasıdır. Eşini uzun bir süre önce kaybeden Kemal’in tek dayanağı kızı, damadı ve arkadaşlarıdır. Meltem ve Haluk, Kemal’i hiçbir zaman yalnız bır