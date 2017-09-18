'Çocuklar Duymasın'a Vatan Şaşmaz tepkisi

27 Ağustos'ta Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın 'Çocuklar Duymasın'daki son sahneleri geçen hafta yayınlanmıştı.



Fotoğrafı 'Vatan'ın anısına saygıyla' notuyla ekrana gelmişti. Dün akşamki bölümde Vatan Şaşmaz'dan bahsedilmemesi tepkilere neden oldu.

Seyirciler dizinin Instagram sayfasına şunları yazdı:



"Meltem'in dizideki annesi (Ayşen Tekin) öldüğünde ona özel bir bölüm yapmıştınız. Vatan'a neden yapmadınız?"



"Rol arkadaşınız ölmüşken dizideki 70'ler partisi çok gereksizdi"



"Dizide Engin'in (Vatan Şaşmaz) E'si geçmedi. Sanki bu dizinin oyuncusu değildi. Senaryoda Engin'e bir uğurlama yapmak zor mu?"

çocuklar duymasın

VATAN ŞAŞMAZ