Çocuklar Duymasın bugün var mı? sorusu merak ediliyor. Çocuklar Duymasın izleyicisi son olarak yılbaşı akşamı diziyi izlemişti. Dizinin son bölümünde Meltem ile Haluk evde ayrı ayrı yılbaşı programı hazırlamış salon ikiye bölünmüş ve izleyiciler eğlenceli anlara tanık olmuştu. İşte Çocuklar Duymasın 23. yeni bölümüyle ilgili detaylar...
ÇOCUKLAR DUYMASIN BUGÜN YAYINLANACAK MI?
Çocuklar Duymasın bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Yayıncı kuruluş diğer dizilerde olduğu gibi, yılbaşından sonraki haftaya denk geldiği için bu hafta yayınlanmayacağını duyurdu. Dizinin yeni bölümü 14 Ocak 2018 pazar günü ekranlara gelecek.
ÇOCUKLAR DUYMASIN 23. BÖLÜM FRAGMANI
Meltem ve Tutku arasındaki soğuk savaş giderek daha da belirgin hale geliyor! Haluk ve Meltem tekrar mahkeme günü hakim karşısına çıkıyor!
Haluk ve Meltem bir ay sonra yeniden mahkemededirler. Peki ikili boşanmaktan vazgeçecek mi?
ÇOCUKLAR DUYMASIN 22. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Taş Fırın Haluk ve Meltem, birbirlerine yeni yıla dışarıda büyük bir eğlenceyle gireceklerini söylerler. Ancak ikisi de evde yalnız kalmayı planlamıştır. Durum böyle olunca evde büyük bir tartışma başlar. Her ikisi de evde yılbaşı kutlaması yapmaya çalışınca ortalık karışır.
Meltem, kendi tarzında, Taş Fırın Haluk ise kendi tarzında bir yılbaşı kutlaması yapınca ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkar. Meltem’in yılbaşı kutlamasına ışıklı bando, salsacılar, DJ gelirken, Haluk’un yılbaşı kutlamasına fasıl ekibi, horon ekibi, köçekler ve romanlar gelir. Salon ikiye bölünür, ikilinin dostları da bu geceye davetlidir. Meltem’ciler’in ve Haluk’çular’ın yılbaşı mücadelesi çok eğlenceli olur!
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