Çocuklar Duymasın 35. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Bölüm öncesinde yayınlanan fragmanda, Gönül'ün öldüğü ve herkesin yasa boğulduğu görülüyordu. Dizinin izleyicileri de Gönül'ün ölüp ölmediğini merak ediyordu. Gönül karakterini canlandıran Zeyno Günenç'in neden diziden çıkacağı da merak konusuydu. Çocuklar Duymasın'ın bu akşamki bölümünde Meltem ile Haluk evlat edindiği çocuk ile tanıştı. Alev eve yerleştirdiği kamerayla sürekli evi izliyor. Haluk'un tasiyonu çok yükselip fenalaşıyor ve Haluk'a Alev müdahale ediyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA GÖNÜL ÖLDÜ MÜ?

Çocuklar Duymasın'ın yayınlanan son bölüm fragmanında Gönül'ün öldüğü görülüyordu. Ancak dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünde gerçek ortaya çıktı. Herkes birleşip Haluk'a şaka yaptı. Gönül'ün helvasının bile kavrulduğu şakada Haluk derinden sarsıldı. Ancak şaka sonunda ortaya çıktı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 36. YENİB ÖLÜM FRAGMANI

Haluk ve Meltem evlat edinecekleri Zeynep ile sonunda tanışıyorlar!

ÇOCUKLAR DUYMASIN 35. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tuna'nın eşi Gönül rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Durumu iyi değildir. Tuna, onun için çok endişelenir. Acı haber gelir. Haluk'un şirketindeki çalışma arkadaşı acı haberi verir. Gönül'ün öldüğünü söyler. Haberi duyan Tuna yıkılır. Eve taziyeye gelenler bu şok ölüm üzerine şaşkındırlar.

Peki Gönül, gerçekten öldü mü? Onu ölüme götüren hastalık ne? Tuna bu acı ile nasıl başa çıkacak?

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