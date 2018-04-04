Çocuklar Duymasın 35. yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Gönül'ün öldüğü iddia ediliyor. Yeni bölüm fragmanında, Gönül'ün ölüm haberi ile yıkılan Tuna'nın ve herkesin duygu dolu anları gözlerden kaçmıyor. Peki, Gönül gerçekten öldü mü? Zeyno Günenç Çocuklar Duymasın'dan ayrılıyor mu? Zeyno Günenç kimdir? İşte Çocuklar Duymasın yeni bölüm fagmanı...
ÇOCUKLAR DUYMASIN GÖNÜL ÖLDÜ MÜ?
Çocuklar Duymasın'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Gönül'ün ölüm haberi herkesi şok ediyor. Fragmanda, Gönül'ün ölüm haberini gören izleyiciler, Gönül öldü mü, sorusuna yanıt arıyor. Fakat Gönül'ün gerçekten ölüp, ölmediği, Zeyno Günenç'in diziden ayrılıp, ayrılmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Gönül öldü mü, sorusunun yanıtı yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.
Çocuklar Duymasın yeni bölüm özeti;
Gönül'ün ani ölümü herkeste şok etkisi yaratıyor!
Tuna'nın eşi Gönül rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Durumu iyi değildir. Tuna, onun için çok endişelenir. Acı haber gelir. Haluk'un şirketindeki çalışma arkadaşı acı haberi verir. Gönül'ün öldüğünü söyler. Haberi duyan Tuna yıkılır. Eve taziyeye gelenler bu şok ölüm üzerine şaşkındırlar.
Peki Gönül, gerçekten öldü mü? Onu ölüme götüren hastalık ne? Tuna bu acı ile nasıl başa çıkacak?
ZEYNO GÜNENÇ KİMDİR?
Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Küçük yaşta bale eğitimi alan Günenç, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde üç yıl çalışan Günenç, ardından Kanada'ya giderek eğitimini sürdürdü. Birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak görev aldı. Çocuklar Duymasın dizisinde "Gönül" karakteriyle ünlenen Günenç, 1996 yılında Okan Bayülgen ile evlenmiş bu evlilikleri 1998 yılında sona ermiştir.
OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER
Çocuklar Duymasın - 2017
Çocuklar Duymasın - 2010
Geniş Aile - 2009
Paramparça Aşklar - 2008
Hayat Apartmanı - 2007
Doktorlar - 2006
Keloğlan Kara Prens'e Karşı - 2005
Çocuklar Ne Olacak - 2004
Avrupa Yakası - 2004
Çocuklar Duymasın - 2002
En Son Babalar Duyar - 2002
Dadı - 2001
Eyvah Kızım Büyüdü - 2000
Kuşlu Çorap - 1988
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