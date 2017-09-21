'Çocuklar Duymasın'dan 'Vatan Şaşmaz' kararı

Tamer Karadağlı katıldığı radyo programında kendisine yöneltilen tüm soruları açık yüreklilikle cevapladı.



27 Ağustos'ta hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'la ilgili konuşan Karadağlı, "Duygusal anlar yaşadım. Aynı seti paylaştığımız için duygulandık" dedi.



Ünlü oyuncu, "Engin karakterini Vatan oynuyordu. Ancak bir daha gelmeyecek. Başka bir şehre gidecek. Vatan’ı kaybettik ama 'Engin’i de kaybettik. Bir başkası oynamayacak. Vatan’ın en ufak bir saygısızlığını görmedim” şeklinde konuştu.

çocuklar duymasın

VATAN ŞAŞMAZ