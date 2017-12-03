Çocuklar Duymasın dizisi final mi yapıyor? 18. yeni bölüm fragmanı...

Çocuklar Duymasın 3 Aralık pazar yayınlanacak olan yeni bölümde Haluk ve Meltem boşanmak üzere mahkemede bir araya geliyor. Çocuklar Duymasın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Haluk ve Meltem yolun sonuna gelmiştir.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 18. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Haluk'tan ayrılmak istediğini söyleyen Meltem bu kararından pişman olsa da artık ehr şey için çok geçtir. Meltem'in bu isteği üzerine evden de ayrılan Haluk artık bir otelde kalmaktadır ve kendisi için yeni bir düzen kurmaya çalışmaktadır. Bu süreçte Haluk'un hayatına Tutku dahil olur. Hiç hesapta olmayan Tutku, Haluk'tan hoşlanmaya ve ve onunla yakından ilgilenmeye başlar. Tutku'nun bu yakın davranışlarından rahatsız olan Haluk ne yapacağını bilemez.

Meltem cephesinde ise pişmanlık söz konusudur. Haluk'la ayrılma fikri başta güzel gelse de Meltem zaman içinde onu özlemeye başlamıştır ve eve geri dönmesini istemiştir. Meltem'in bu pişmanlığını gören Gönül ve Tuna ise onları yeniden bir araya getirmenin yollarını arar ancak Haluk kararlıdır!

Meltem, Haluk'la konuşmak üzere onun kaldığı otele gider. Onu tekrar eve dönmeye ikna ederek, aslında ayrılık kararını da bir süre ertelemek vardır aklında. Tam da bu sırada Tutku da Haluk'un yanına gider. Tutku ile birlikte otelin lobisinde çlaışmaya başlayan Haluk, bu sırada Meltem'in geleceğini bilemez. Meltem ise gördüğü manzara karşısında hem şaşırır hem de yıkılır. Bu manzaraan sonra Halul'un hayatında biri olduğunu gören Meltem, boşanma sürecini hızlandırır.

Haluk ve Meltem boşanmak için mahkemeye gider ve hakim karşısına çıkar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Meltem, işinden de istifa eder. Haluk da kendine yeni bir hayat kurmak üzeredir, kiralık bir ev tutar. Artık Haluk ve Meltem için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle Pazar 20.00'de Kanal D'de!

çocuklar duymasın

çocuklar duymasın final

çocuklar duymasın yeni bölüm fragmanı

kanald