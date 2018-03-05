Sina Koloğlu, Çocuklar Duymasın'da son dönem meydana gelen hareketliliği kaleme aldı. İşte yazının o bölümü:

'Çocuklar Duymasın’, kendini yenileme adına ne varsa gerçekleştiriyor. Ev ahalisi, arada eskilere takılıyor. Dizinin yeni halini siz sayın seyircilere bıraktı.

Bu ayrı bir konu... Neredeyse bir ay boyunca yeni Havuç karakteri meselesi konuşuldu. Meltem’le Haluk, ilk defa öpüştü. Dizinin alışık olmadığı, yeni sevgili karakteri araya girdi. Şimdi sırada ne olmalı? Sürpriz bir hamilelik... Kim olsun? Onu da Birol Güven’e bırakalım.