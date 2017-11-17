Yıllardır çeşitli kanallarda izleyiciyle buluşan Çocuklar Duymasın dizisinin ekrana gelen son bölümünde Haluk ve Meltem'in boşanma kararı alması izleyicileri şok etti. Yayınlanan son bölümde Meltem, Haluk'tan ayrılmak istediğini söylemiş ve Haluk da evden gitmişti. Haluk ve Meltem'in boşanma kararı üzerine Çocuklar Duymasın dizisi için final iddiaları da gündeme geldi. Peki Çocuklar Duymasın final mi yapıyor? Çocuklar Duymasın bitiyor mu? İşte detaylar.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA HALUK VE MELTEM BOŞANIYOR! DİZİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Çocuklar Duymasın, ekrana gelen 15. bölümüyle izleyicileri şok etti. Yayınlanan 15. bölümde Meltem'in Haluk'tan boşanmak istemesi sonrasında ekranda duygu dolu anlar yaşandı. Heyecanla izlenen sahneler, ekran başındaki izleyicileri de ekran başına kilitledi.

Öte yandan Haluk ve Meltem'in boşanacağı konusuyla birlikte izleyicilerin aklına final ihtimali de geldi ve Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddia edildi.

Yaşanan gelişmeler üzerine internette "Çocuklar Duymasın final mi yapıyor?" ve "Çocuklar Duymasın bitiyor mu?" aramaları yapılıyor. Konuyla ilgili dizinin yapımcısı Birol Güven, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

— Birol Güven (@birolguven) November 9, 2017

Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısı Birol Güven, yaptığı paylaşımda "Çocuklar Duymasın her Pazar Kanal D'de." ifadelerini kullandı. Öte yandan bir takipçisinin "Final söylentileri doğru mu acaba ?" sorusuna da yanıt veren Güven, "Bizim haberimiz yok" dedi.

— Birol Güven (@birolguven) November 9, 2017

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çocuklar Duymasın'ın Pazar akşamı ekrana gelen 16. bölümünde;

Haluk’tan ayrılmak istediğini söyleyen Meltem, hiç beklemediği bir anda Haluk’un avukatının gelmesiyle yıkılır. Taş Fırın Haluk, Meltem’in ayrılık isteğine saygı duymuş ve bir an önce ayrılmak için boşanma işlemlerini başlatmıştır.

Her ikisi de bu süre zarfı içinde ayrılığa alışmaya çalışırken, Gönül ve Tuna onları barıştırmanın yollarını arar. Bu sırada Meltem’in şirketinde çalışan boşanmış bir kadın, Meltem’in hayatına girer ve ortalık karışır...

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Çocuklar Duymasın final mi yapıyor?

Çocuklar Duymasın bitiyor mu?

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