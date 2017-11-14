Çocuklar Duymasın final mi yapıyor? Çocuklar Duymasın bitiyor mu?

Yıllardan beri çeşitli televizyon kanallarında ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk ve Meltem'in boşanacağı konusu izleyicilerin aklında soru işaretleri yarattı. Haluk ve Meltem'in boşanmasıyla dizinin final yapacağını iddia eden izleyiciler, internet üzerinde de "Çocuklar Duymasın bitiyor mu?" ve "Çocuklar Duymasın final mi yapıyor?" diye araştırıyor. Peki Çocuklar Duymasın bitiyor mu, final yapacak mı?
Çocuklar Duymasın'da dizinin ana karakterlerinden olan Haluk ve Meltem çiftinin ayrılacağı ekrana gelmiş ve yaşanan bu flaş gelişmeyle birlikte izleyiciler "Çocuklar Duymasın bitiyor mu?" ve "Çocuklar Duymasın final mi yapıyor?" sorularını sormaya başladı. Konuyla ilgili dizinin yapımcısı Birol Güven'den açıklama geldi.
Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısı Birol Güven, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınladığı mesajda "Çocuklar Duymasın her Pazar Kanal D'de." ifadelerini kullandı. Ayrıca, bir takipçisinin "Final söylentileri doğru mu acaba?" sorusuna da "Bizim haberimiz yok." diye cevap veren Güven, final iddialarını yalanladı.
Çocuklar Duymasın son bölümde Haluk ve Meltem'in ayrılık kararı herkesi derinden etkilemişti. Meltem, gözyaşları ile açıkladığı boşanma kararının ardından çok zaman geçmeden Haluk'u özlemeye başlar. Meltem'in kararına saygı duyup, evden ayrılan Haluk ise merak konusu olur.
Meltem'in yöneticilerinden Arda Bey ve Haluk'un fotoğrafı ise olay olur. Haluk'un yanlarında kızlarla çekilmiş fotoğrafını gören Meltem içten içe onu kıskanmaya başlar. Haluk'suz da yaşayabileceğini söyleyen Meltem için ayrılık kararı hiç de kolay olmayacaktır.
Haluk’tan ayrılmak istediğini söyleyen Meltem, hiç beklemediği bir anda Haluk’un avukatının gelmesiyle yıkılır. Taş Fırın Haluk, Meltem’in ayrılık isteğine saygı duymuş ve bir an önce ayrılmak için boşanma işlemlerini başlatmıştır.
Her ikisi de bu süre zarfı içinde ayrılığa alışmaya çalışırken, Gönül ve Tuna onları barıştırmanın yollarını arar. Bu sırada Meltem’in şirketinde çalışan boşanmış bir kadın, Meltem’in hayatına girer ve ortalık karışır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.