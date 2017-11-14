Çocuklar Duymasın final mi yapıyor? Çocuklar Duymasın bitiyor mu?

Yıllardan beri çeşitli televizyon kanallarında ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk ve Meltem'in boşanacağı konusu izleyicilerin aklında soru işaretleri yarattı. Haluk ve Meltem'in boşanmasıyla dizinin final yapacağını iddia eden izleyiciler, internet üzerinde de "Çocuklar Duymasın bitiyor mu?" ve "Çocuklar Duymasın final mi yapıyor?" diye araştırıyor. Peki Çocuklar Duymasın bitiyor mu, final yapacak mı?

ÇOCUKLAR DUYMASIN BİTİYOR MU?

Çocuklar Duymasın'da dizinin ana karakterlerinden olan Haluk ve Meltem çiftinin ayrılacağı ekrana gelmiş ve yaşanan bu flaş gelişmeyle birlikte izleyiciler "Çocuklar Duymasın bitiyor mu?" ve "Çocuklar Duymasın final mi yapıyor?" sorularını sormaya başladı. Konuyla ilgili dizinin yapımcısı Birol Güven'den açıklama geldi.

Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısı Birol Güven, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınladığı mesajda "Çocuklar Duymasın her Pazar Kanal D'de." ifadelerini kullandı. Ayrıca, bir takipçisinin "Final söylentileri doğru mu acaba?" sorusuna da "Bizim haberimiz yok." diye cevap veren Güven, final iddialarını yalanladı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM: HALUK VE MELTEM BOŞANIYOR MU?

Çocuklar Duymasın son bölümde Haluk ve Meltem'in ayrılık kararı herkesi derinden etkilemişti. Meltem, gözyaşları ile açıkladığı boşanma kararının ardından çok zaman geçmeden Haluk'u özlemeye başlar. Meltem'in kararına saygı duyup, evden ayrılan Haluk ise merak konusu olur.

Meltem'in yöneticilerinden Arda Bey ve Haluk'un fotoğrafı ise olay olur. Haluk'un yanlarında kızlarla çekilmiş fotoğrafını gören Meltem içten içe onu kıskanmaya başlar. Haluk'suz da yaşayabileceğini söyleyen Meltem için ayrılık kararı hiç de kolay olmayacaktır.

Haluk’tan ayrılmak istediğini söyleyen Meltem, hiç beklemediği bir anda Haluk’un avukatının gelmesiyle yıkılır. Taş Fırın Haluk, Meltem’in ayrılık isteğine saygı duymuş ve bir an önce ayrılmak için boşanma işlemlerini başlatmıştır.

Her ikisi de bu süre zarfı içinde ayrılığa alışmaya çalışırken, Gönül ve Tuna onları barıştırmanın yollarını arar. Bu sırada Meltem’in şirketinde çalışan boşanmış bir kadın, Meltem’in hayatına girer ve ortalık karışır.

çocuklar duymasın

Çocuklar Duymasın bitiyor mu?

Çocuklar Duymasın final mi yapıyor?