Çocuklar Duymasın 35. yeni bölümü ile pazar günü ekranlara gelecek. Çocuklar Duymasın'ın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'da Gönül'ün ölüm haberi herkeste şok etkisi yaratıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Gönül'ün aniden rahatsızlanması ile hastaneye kaldırılması herkesi üzerken, gelen ölüm haberi ile Tuna kendinden geçiyor. Peki Gönül, gerçekten öldü mü? Zeyno Günenç diziden ayrıldı mı? İşte Çocuklar Duymasın 35. yeni bölüm fragmanı...

ÇOCUKLAR DUYMASIN GÖNÜL ÖLDÜ MÜ? YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gönül'ün ani ölümü herkeste şok etkisi yaratıyor!

Tuna'nın eşi Gönül rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Durumu iyi değildir. Tuna, onun için çok endişelenir. Acı haber gelir. Haluk'un şirketindeki çalışma arkadaşı acı haberi verir. Gönül'ün öldüğünü söyler. Haberi duyan Tuna yıkılır. Eve taziyeye gelenler bu şok ölüm üzerine şaşkındırlar.

Peki Gönül, gerçekten öldü mü? Onu ölüme götüren hastalık ne? Tuna bu acı ile nasıl başa çıkacak?

Çocuklar Duymasın 35. yeni bölüm fragmanı;

ZEYNO GÜNENÇ KİMDİR?

Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Küçük yaşta bale eğitimi alan Günenç, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde üç yıl çalışan Günenç, ardından Kanada'ya giderek eğitimini sürdürdü. Birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak görev aldı. Çocuklar Duymasın dizisinde "Gönül" karakteriyle ünlenen Günenç, 1996 yılında Okan Bayülgen ile evlenmiş bu evlilikleri 1998 yılında sona ermiştir.

OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Çocuklar Duymasın - 2017

Çocuklar Duymasın - 2010

Geniş Aile - 2009

Paramparça Aşklar - 2008

Hayat Apartmanı - 2007

Doktorlar - 2006

Keloğlan Kara Prens'e Karşı - 2005

Çocuklar Ne Olacak - 2004

Avrupa Yakası - 2004

Çocuklar Duymasın - 2002

En Son Babalar Duyar - 2002

Dadı - 2001

Eyvah Kızım Büyüdü - 2000

Kuşlu Çorap - 1988

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