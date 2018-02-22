Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç'u belli oldu. Bir önceki sezonlarda Furkan Kızılay'ın canlandırdığı Havuç karakteri bu sezon ekranlara gelmemişti. Dizinin 29. bölümünde ise Havuç geri dönüyor. Fakat, karakteri başka bir isim canlandıracak. Yeni Havuç karakterinin ise kim olduğu belli oldu. Peki, Çocuklar Duymasın Havuç kimdir? Baran Erdoğan kimdir, kaç yaşında? İşte Baran Erdoğan'ın hayat hikayesi...

ÇOCUKLAR DUYMASIN HAVUÇ KİMDİR? BARAN ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Baran Erdoğan, 1986 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Actor Studio Mezunu olan Erdoğan, 2010 yılında yaylınlanan Yahşi Cazibe dizide oynadı. Daha sonra 'Kanıt' dizisinin 2011 yılında yayınlanan 2. sezonunda rol aldı. Aynı yıl Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın gibi isimlerin başrolünü oynadığı Alemin Kralı adlı dizide oynadı. 2014 yılında yayınlanan Hayat Yolunda adlı dizide rol aldı. 2014 yılında vizyona giren Piyasadan Büyük Alacağımız Var adlı filmde Kadir karakterine hayat verdi. Başrolde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Kocan Kadar Konuş: Diriliş adlı filmde ise 'Tolga' karakterini canlandırdı.

Baran Can Erdoğan, Çocuklar Duymasın adlı dizide 'Havuç' karakterini canlandıracak.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Havuç dönüyor; tüm aile bir araya geliyor! Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar 20.00'de Kanal D'de!

Haluk ile Meltem, Tutku'dan tamamen kurtulmaya çalışırlar. İkili ilişkilerinde verdikler bu büyük sınav sonrası derin bir nefes alırlar. Ailelerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışan Haluk ile Meltem'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

Zira Haluk ile Meltem'e sürpriz yapan kişi oğulları Havuç'tur.

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