Çocuklar Duymasın reytingleri düştü - Vatan Şaşmaz'ın ölümüyle Çocuklar Duymasın reytingleri düştü

Başrollerinde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ gibi oyuncuların yer aldığı 2002 yılının fenomen dizisi ‘Çocuklar Duymasın’ 2017 Temmuz ayında ekranlara geri dönmüştü. Hakkında sürekli final yapacak iddiaları çıkan ‘Çocuklar Duymasın’ dizisi 26 Kasım Pazar günü reytinglerde 8. Sıraya yerleşerek izlenme oranlarında büyük düşüş yaşadı.

27 Ağustos tarihinde bir otel odasında cinayete kurban giden ve dizide ‘Engin’ karakterini canlandıran Vatan Şaşmaz’ın ardından dizinin reytingleri giderek düşmeye başladı.

SEZONA ZİRVEDE BAŞLADI AMA...

Sezon başlangıcında reytinglerde liderliği kimseye kaptırmayan ‘Çocuklar Duymasın’ dizisi için Vatan Şaşmaz’ın ölümü deyim yerindeyse milat oldu. Vatan Şaşmaz’ın oynadığı son bölümde de reytinglerde birinci olan dizi kış dizilerinin de başlamasının ardından reytinglerde düşüş yaşadı.

Fenomen dizinin 17 Eylül tarihinde yayınlanan bölümünde Vatan Şaşmaz’ın anılmaması i izleyiciler arasında tepkilere neden olmuştu.

çocuklar duymasın

VATAN ŞAŞMAZ

çocuklar duymasın 2017

Çocuklar Duymasın oyuncu kadrosu