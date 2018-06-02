3 | 12

Tepeli, fotoğrafın altına "Geçen sene bugünden;Daha emin, daha mutlu, daha huzurlu, daha umutlu, daha güçlü, daha büyüğüm... Seninle çoğalıyorum. Hiç eksik olma başımdan, bir yıllık karım benim" notunu düştü.





