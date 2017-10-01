Çocuklar Duymasın son bölüm - Çocuklar Duymasın 10. bölüm fragmanı

Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın 10. son bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde sosyal medya merakı başlayan Tuna, Haluk başta olmak üzere herkesi bıktırıyor. Tuna'nın sosyal medya sevdası sayesinde Gönül evde rahat gezemez hale geliyor. İşte Çocuklar Duymasın 10. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM: TUNA'NIN SOSYAL MEDYA SEVDASI

Son zamanlarda sürekli story çekmeye başlayan Tuna, başta Taş Fırın Haluk olmak üzere, Gönül’ü ve çevresindeki herkesi çıldırtmaya başlamıştır. Tuna her şeyi kayıt altına aldığı için Gönül evde rahat rahat dolaşamaz olmuştur.

Tuna, Haluk’u kızdıracak biçimde bir paylaşım yapınca Haluk küplere biner. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de, Tuna araba kullanırken story çektiği için kaza yapar, Tuna ve Haluk hastanelik olurlar.

Haluk, Meltem’in fotoğrafının altına gelen bir yoruma çok sinirlenir. Yorumu yazan adamı bulup döver. Yorumu yazan kişi ise Meltem’in arkadaşı çıkınca ortalık karışır!

ÇOCUKLAR DUYMASIN 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hemen hemen her gün aynı şeyleri yaptıklarını düşünen Meltem rutinin dışına çıkıp evliliklerine heyecan katmak isteyince Taş Fırın Haluk zor durumda kalır. Meltem’in ısrarlarına dayanamayan Haluk, onunla birlikte rutini bozmak için elinden geleni yapar. Öte yandan Haluk’un Meltem için çok büyük bir sürprizi vardır! Haluk’un Meltem için hazırladığı sürprizi görenler göz yaşlarına hakim olamaz.

Meltem, Haluk ve Gönül Tuna’nın olmadığı bir mesaj grubu oluştururlar. Tuna, kendisinin olmadığı bir gruptan konuştuklarını fark edince oldukça bozulur. Meltem, Haluk ve Gönül’ün bu gruba neden Tuna’yı almadıkları merak konusudur. Diğer taraftan Haluk, Meltem, Gönül ve Tuna evde mutlu evlilik testi yapar. Taş Fırın Haluk testin sorularını cevaplamakta zorlanınca birbirinden komik anlar yaşanır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCULARI

Tamer Karadağlı (Taş Fırın Haluk)

Haluk sert olduğu kadar, duygusal da olan ama çoğunlukla duygularını belli etmekten kaçınan bir erkektir. Kıskanç, anti romantik olan Taş Fırın Haluk bu nedenle eşi Meltem’le sürekli tartışır. Meltem, sevildiğini her defasında duymak ve hissetmek ister. Haluk, Meltem’in romantizm beklentilerini çoğunlukla karşılayamasa da, kendi yöntemleri ile eşini mutlu etmeye çalışır. Oldukça milliyetçi bir karakter olan Haluk’un ülke sevdası da Meltem sevdası da hiç bitmez.

Pınar Altuğ (Meltem)

Meltem, kariyerinin zirvesinde çok güzel bir kadındır. Başarılı bir iş kadını olan Meltem’in hayattaki en büyük amacı Haluk’un içindeki duygusal ve romantik erkeği çıkarmaktır. Ancak bu Taş Fırın erkeği Haluk için çok zordur. Bu yüzden Haluk’la sürekli tartışır. Ne kadar tartışsa da kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Meltem, bu inadından hiçbir zaman vazgeçmez ve günün sonunda istediğini Haluk’a yaptırmayı başarır.

Zeyno Günenç (Dominant Gönül)

Gönül, ilk evliliğinden Beton Orçun diye bir oğlu olan ve Zero Tuna’yla ikinci evliliğini yapmış dominant bir kadındır. Gönül ve Tuna’nın evliliğinde, Meltem ve Haluk’un evliliğinin aksine Gönül daha baskındır. Bu evlilikte hiçbir zaman Tuna’nın sözü geçmez. Aynı zamanda Gönül bir TEOG annesidir. Oğlu Orçun ve Tuna’nın kızı Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Gönül’ün şimdiki en büyük problemi Orçun ve Merve’yi internetten koparıp ders çalışmalarını sağlamaktır.

Volkan Severcan (Zero Tuna)

Tuna, Gönül’e büyük bir aşkla bağlıdır, aşırı romantiktir. Gönül’ün ağzından çıkan her şeyi saniyesinde yerine getirir. Bu yüzden zaman zaman Haluk’un dalga konusu olur. Heyecanlı ve panik bir karakter olan Tuna, ne zaman başına üzücü ve gergin bir olay gelse baygınlık geçirir. Tuna’nın bu tür olaylara gösterdiği hassasiyet diğer insanlara göre daha fazla olduğu için eşi ve dostları da bu konuda dikkatli davranır.

Melek Şahin (Emine)

Emine, Haluk ve Meltem’in yıllardır evlerinde yardımcıları, onların dert ortağıdır. Hüseyin’in bir türlü düzgün bir işte tutunaması Emine’nin en büyük problemidir. Sanki Hüseyin yetmiyormuş gibi bir de Hüseyin’in annesi Kükrek Kadriye de eve gelince, Emine’nin hayatı altüst olur.

Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye)

Kadriye 65-70 yaşlarında Hüseyin’in annesidir. Köylü bir kadındır, oğlu Hüseyin’e inanılmaz düşkündür. Gelini Emine’yi oğluna hiç yakıştırmaz ve her fırsatta onu eleştirir. Memleketinden İstanbul’a gelmiştir, uzun bir süre Hüseyin ve Emine’nin yanında kalacaktır. Kadriye İstanbul’da olduğu sürece sadece Emine’nin hayatını zehir etmekle kalmaz, Haluk ve Meltem’in başına da bela olur.

Alparslan Özmol (Hüseyin)

Çaycı Hüseyin, arkadaşı Şükrü ile birlikte sürekli kolay yoldan para kazanabilecekleri yeni işlere girişen ama her defasında başarısız olan bir karakterdir. Annesine çok düşkündür. Kadriye gelince güçlerini birleştirirler. Emine’yi çok zor günler beklemektedir.

Şükrü Koruyucu (Şükrü)

Alp Eren Khamis (Orçun)

Orçun, Gönül’ün ilk evliliğinden olma oğludur. Orçun bir gamerdır, dünya çapında bir LOL oyuncusudur. Ancak bu yıl TEOG sınavı olduğu için annesiyle büyük bir çatışma yaşar. Gönül, Orçun’un test çözmesini isterken, Orçun internetten oyun oynamaktadır. Aynı zamanda Orçun TEOG yılında okuldan bir arkadaşına aşık olur.

Öykü Güven (Merve)

Merve, Tuna’nın ilk evliliğinden olma kızıdır. Bir youtuber olan Merve’nin internette bir anı kanalı vardır. Bu kanalda gün içinde yaşadığı ilginç olayları, ailesini, hayata dair tespitlerini ve arkadaşlarını anlatır. Merve bir TEOG çocuğudur, babası ve Gönül’ün sınav konusundaki baskıları onu ve Orçun’u oldukça zorlar.

Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail)

Fıs Fıs İsmail 45-50 yaşlarında, bir inşaat şirketi sahibi olan Haluk’un eski patronudur. Oldukça çapkın olan İsmail bey, internetten kız bulmaya çalışır. Bu uğurda başına defalarca bir sürü olay gelse de İsmail bey yolundan hiçbir zaman dönmez.

Ferdi Akarnur (Müsteşar Kemal)

Emekli müsteşar Kemal bey, Meltem’in babasıdır. Eşini uzun bir süre önce kaybeden Kemal’in tek dayanağı kızı, damadı ve arkadaşlarıdır. Meltem ve Haluk, Kemal’i hiçbir zaman yalnız bırakmaz.