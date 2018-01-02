Çocuklar Duymasın, Türk aile komedi televizyon dizisi. MinT Motion Pictures tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Bora Tekay'ın bulunduğu dizi 22. bölümü ile izleyicisini ekranlara kilitlemişti. Son bölümün ardından izleyiciler "Çocuklar Duymasın 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapıyor. Beklenen 23. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çocuklar Duymasın 23. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Meltem ve Tutku arasındaki soğuk savaş giderek daha da belirgin hale geliyor! Haluk ve Meltem tekrar mahkeme günü hakim karşısına çıkıyor!

Haluk ve Meltem bir ay sonra yeniden mahkemededirler. Peki ikili boşanmaktan vazgeçecek mi?

Çocuklar Duymasın 23. yeni bölümü 7 Ocak 2018 Pazar 20:00'de Kanal D'de!

ÇOCUKLAR DUYMASIN 22. BÖLÜM ÖZETİ

Taş Fırın Haluk ve Meltem, birbirlerine yeni yıla dışarıda büyük bir eğlenceyle gireceklerini söylerler. Ancak ikisi de evde yalnız kalmayı planlamıştır. Durum böyle olunca evde büyük bir tartışma başlar. Her ikisi de evde yılbaşı kutlaması yapmaya çalışınca ortalık karışır.

Meltem, kendi tarzında, Taş Fırın Haluk ise kendi tarzında bir yılbaşı kutlaması yapınca ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkar. Meltem’in yılbaşı kutlamasına ışıklı bando, salsacılar, DJ gelirken, Haluk’un yılbaşı kutlamasına fasıl ekibi, horon ekibi, köçekler ve romanlar gelir. Salon ikiye bölünür, ikilinin dostları da bu geceye davetlidir. Meltem’ciler’in ve Haluk’çular’ın yılbaşı mücadelesi çok eğlenceli olur!

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