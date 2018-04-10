Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Sevgimizi Ellerimizle Örüyoruz” projesi kapsamında, Bilgi Evleri annelerinin kendi elleriyle ördükleri atkı, bere ve eldivenler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ilçedeki 10 Bilgi Evi’nden 100 annenin katıldığı ve ‘Üşüyen çocuk kalmasın’ hedefiyle yola çıkılan proje, Küçükçekmeceli kadınlardan büyük ilgi görüyor.

Bu kapsamda veliler ördükleri 745 parça atkı, bere ve eldiveni Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi’ne teslim etti.

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