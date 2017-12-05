Çocuklar için kodlama dilleri oyunu nedir? Nasıl oynanır?

Dünya devi Google, önemli günleri ana sayfasına taşımaya devam ediyor. Çocukların kod yazmasının 50. yılını kutlayan bir Doodle hazırlayarak kullanıcılara sürpriz yaptı. Dün sabahdan itibaren aktif olarak Doodle devam etmektedir. Peki Çocuklar için kodlama dilleri nedir?

İŞTE GOOGLE'DAN DOODLE AÇIKLAMASI

Bugün, Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası boyunca çocuk programlama dillerinin dünyaya çok özel bir yaratılışla (ve tüylü arkadaşımızla) ilk kez tanıtıldığı 50 yılı kutladık. İlk Dpodle kodladık. Bugünün Doodle değil bir ya da iki ama yakın takım çalışması ile geliştirilen ÜÇ Google Doodle ekibi,: ekipler Google Blockly ekibi ve araştırmacıların MİT Scratch !

Kodlamayla ilk deneyimim, dokuz yaşındayken seksenlerde ücretsiz bir okul sonrası programdaydı. Hareket etmek ve siyah bir ekranda çizgiler çizmek için biraz yeşil kaplumbağayı programladık. Bu programlama dili Logo olarak adlandırıldı.

1960'lı yıllarda, kişisel bilgisayarlardan çoktan önce Seymour Papert ve MIT'deki araştırmacılar, çocuklar için tasarlanan ilk kodlama dili olan Logo'yu geliştirdi. Logo ile Logo, çocuklar, bir kaplumbağanın hareketlerini programlayarak onlara matematikte ve bilimde fikir keşfetme fırsatı tanıyabilir. Papert ve meslektaşları, bilgisayarların sonunda tüm öğrenciler tarafından öğrenme için güçlü bir araç olarak kullanılabileceğini düşünüyorlardı. Kodlamanın, çocuklar için güçlü, modern ve bir günlük her yerde bulunan bir teknoloji ile kendine güven ve akıcılık geliştirme yolu olduğunu gördüler.

Bugünün Doodle'ı - ilk kodlama Doodle'la - "Elle Kodlama" yöntemiyle çocuklar için elli yıl boyunca kodlama yapan kutlamaları kutluyoruz. Etkileşimli Doodle'da, 6 seviyede tüylü bir arkadaşına en sevdiği oyunu toplamak için bir program düzenliyor ve yardımcı oluyoruz Çocuklar için Scratch programlama diline dayanan kodlama bloklarını birbirine kenetleyerek yemek yiyin .

Logo gibi Scratch MIT'de geliştirildi ve Papert'in çocuklarla bilgisayarlar hakkındaki ilk fikirlerini geliştirdi. Tipik programlama dillerinden daha az korkutucu olacak şekilde tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda güçlü ve anlamlıdır.

Bilgisayarlarda programlanan çocuklar, Logo'nun ilk oluşturulduğu 1960'lı yıllarda fütüristik ve pratik bir görünüme sahip olmalıydı. Aslında, ilk kod satırlarımı yazdığım 1980'lerde bile, işçi sınıfı aileler, dokuz yaşındaki kızı, kodlamanın nasıl etkileyeceğini sorguladı.

Günümüzde bilgisayarlar hayatımızın hemen her alanında kullanılmaktadır. Bunları evlerimizde, iş yerimizde ve cebimlerimizde. Bilgisayarlarla olan ilk tecrübelerim, bana yeni teknolojilerle yaratabileceğim bir güven verdi, sadece onlarla etkileşim kurmak değil. Bu erken deneyimler sadece kariyer yolumda etkili olmakla kalmadı, fikirlerimi ifade etmek ve çevremdeki dünyayı etkilemek için yeni yollar da önermişti.

Google'da bir süre mühendis olarak çalıştıktan sonra, şimdi çocuklar için, kodlama yoluyla yaratıcı bir şekilde ifade etmenin yeni yollarını geliştirmeye odaklanan MIT'deki Scratch Ekibi üzerinde çalışıyorum. Scratch ile çocuklar, bugünkü Doodle'da olduğu gibi kodlama bloklarını kullanarak kendi etkileşimli hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilir. Ayrıca projelerini çevrimiçi toplulukta dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca çocukla paylaşabilirler. Tüm çocukların, bizi çevreleyen teknoloji ile güvenlerini geliştirme fırsatı bulması gerektiğine inanıyoruz.

Bu hafta, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan kodlamayla ilk deneyimlerini edinebilir ve edinecektir. Bugünkü Doodle ile ilk kodlama tecrübelerini yaşayacak dokuz yaşındaki çocukların hepsini düşünmek beni mutlu ediyor. Umut ediyorum ki insanlar bu ilk tecrübeyi çekici ve ilgi çekici bulacak ve daha ileri gitmeleri konusunda teşvik edilecekler. Bazı açılardan, çok uzun yıllar önce benim ilk kodlama tecrübemden çok farklı, ama umarım sadece onlara ilham verici ve etkili olur.

Çocuklar için kodlama dilleri

Çocuklar için kodlama dilleri nedi

Çocuklar için kodlama dilleri oyunu