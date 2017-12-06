Çocuklar için Sportif Eğitime Destek Projesi’nde 300 çocuk eğitim gördü

Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli çocuklar ile Türk akranları, sporun birleştirici gücüyle Gaziantep’te ‘takım arkadaşı’ oldular...



Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geçtiğimiz yıl başlattığı ve bu yıl 2. yaşına giren ‘Çocuklar için Sportif Eğitime Destek Projesi’yle yarısı Suriyeli ve yarısı Türk toplam 300 çocuk, 6 spor branşında birlikte eğitim gördü. İki ayı aşkın bir süredir özel eğitimciler eşliğinde badminton, basketbol, voleybol, güreş, tekvando ve karate branşlarında kurs gören çocuklar, hünerlerini Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte sergileme fırsatı buldular.



SPORCULARLA BULUŞTULAR

Spor kıyafetleri ve malzemeleri hediye edilen çocuklar, etkinlikte milli güreşçimiz Fatih Cengiz, ile milli cimnastikçilerimiz Göksu Üçtaş Şanlı ve Ferhat Arıcan ile tanıştı. Yarının sporcusu çocuklar, aynı zamanda milli sporcularımızın spora başlama öyküleri ve başarılı olmak için uyguladıkları çalışmaları da ilk ağızdan dinleme şansı yakaladılar. Projeyle savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan ve ülkemizin kucak açtığı Suriyeli mülteci çocuklar ve bölgede yaşayan Türk çocukların spor yolu ile aralarındaki dostluk ve yardımlaşma bağını güçlendirme, daha sağlıklı olmaları, fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi aralarındaki amaçlanıyor. Eğitimler için gerekli tüm spor kıyafetleri ve malzemelerinin temini, antrenörler ve çevirmenlerin istihdamı TMOK tarafından karşılandı.



‘500 BİN MÜLTECİ VAR’

Tanıtım etkinliğinde milli sporcularımızın yanı sıra TMOK Başkan Yardımcısı Nihat Usta, Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Bilal Porsun, Genel Sekreter Neşe Gündoğan; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aslan da çocuklarla bir araya geldi. Aslan Gaziantep’te 500 bin civarında Suriyeli mültecinin yaşadığını belirterek, bu projenin çocukların fiziksel, mental ve sosyal gelişimi için çok değerli olduğunu söyledi.



USTA: ÇOK YOL KAT ETTİK

TMOK Başkan Yardımcısı Nihat Usta, ilk yılda Suriyeli çocukların kötü anılarını unutmalarına öncelik verilen projenin farklı bir boyut kazandığını ifade etti. Usta, “Bu yıl projemiz çocukların ilgi ve yeteneklerine göre bir spor branşına yönlenmelerine evrildi. Katedilen bu yol, Projenin başarısını en net şekilde gösteriyor” dedi. TMOK Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Bilal Porsun da Türk ve Suriyeli çocukların bir arada spor yapmasının önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımızın bir spor dalında ilerlemeleri ve ülkemizle olan bağlarını güçlendirmeleri için gayret göstereceğiz” diye konuştu. Proje gelecek yıllarda da gelişerek devam edecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi