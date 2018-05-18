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Çocuklara kaç yaşında telefon alınması gerektiği ebeveynlerin kafasında bir soru işareti olarak her zaman var olmuştur. Bir tarafta derslerden kopması ve dikkatinin dağılması tehlikesi bulunurken diğer tarafta da çocuğun ihtiyaçları ve akıllardaki ‘Ne olur ne olmaz’ düşüncesiyle iletişim kurma ihtiyacı vardır.