Klinik Psikolog İmren Mercan, ergenlik döneminde özgüven eksikliğinin sık görüldüğünü belirterek, "Bunun sebebi baskıcı aile tutumları oluyor. Aileler çocuklarını kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Aileler çocuklarını fazla kontrol altında yetiştirmemeli" dedi.
İHA'nın haberine göre; Klinik Psikolog Mercan, özgüven eksikliğinde çocuklarda çekiniklik gözlendiğini ifade ederek, "Çocuklar kendi kendilerine sorumluluk alamıyor. Genelde ailenin sorumluluk vermemesinden kaynaklanıyor. Çocuk çoğu durumda çekinik kalıyor. Örneğin, okulda yapılacak bir aktivitede geri planda kalıyor. Kafede otururken bir garson bile çağıramayacak durumda olan çocuklar gözleniyor. Bu zamana kadar her şeyini aile yapmış. Çocuğuna hiç sorumluluk vermemiş" dedi.
Ailelerin dikkat etmesi gerekenler hakkında açıklama yapan Mercan, "Aileler çocuklarını fazla kontrol altında yetiştirmemeli. Çocuk ve ergenlerin ihtiyaçlarını karşılasınlar, bilsinler ama bir şekilde özgür de bırakmalılar. Sosyal aktivitelere yönelsinler. Çocuk aktivitede birey olduğunu hissetsin. Ergenlik döneminde en çok rastladığımız şey şu. Bir taraftan aile şunu söylüyor, 'sen büyüdün artık' diğer bir taraftan da 'sen yapamazsın, edemezsin' diyor. Sen büyüdün artık diyor. Çocuk da diyor ki, 'Ben hangisiyim. Büyük müyüm? Küçük müyüm?' Çocuk aile yanında bazen küçük bazen de büyük gibi davranıyor. Arkadaşlarının yanında çocuksu bir tavır gösterebiliyor. Bu ergenlikle ilgili" şeklinde konuştu.
Özgüven eksikliğinin tedavisi ile ilgili bilgiler veren Mercan, "Çocuklarına evle ilgili küçük sorumluluklar verilebilir. Ev işleri olabilir. Fatura ödeme olabilir. Yatak toplama olabilir. Sürekli aile çocuğunu ders çalışmaya değil, onun sorumluluğu olduğunu anlatmalı. Biz tedavide hem çocuğu dinliyoruz hem aile dinlemesi yapıyoruz. Aileye çeşitli danışmanlık veriyoruz. Yapması yapmaması gerekenleri söylüyoruz. Bazı ergenler hala annesiyle yatıyor. Tabii ki bu durum için yönlendirmeler yapıyoruz. Terapide yönlendirme yapılmaz ama aile tutumlarında danışmalık veriyoruz" diye konuştu.
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