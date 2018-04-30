HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, aynı saatlerde Emina Sandal ise Asmalımescit’teydi.



Bir mekânda geç saatlere kadar eğlenen Sandal, çıkışta soruları yanıtsız bırakıp özel şoförünün kullandığı otomobille evinin yolunu tuttu.

Sandal, sinema çıkışı muhabirlere oğlunun yanında boşanma sorusu sormamaları ricasında bulundu.