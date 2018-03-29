HT Magazin'de yer alan habere göre, gösterime filmin kendisi de İzmirli olan yönetmeni Çağan Irmak ile oyuncularından Engin Akyürek, Şerif Sezer, Ogün Kaptanoğlu, Birsen Dürülü, Çağdaş Yılancı ve Eren Devrim katıldı.



İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği ekip, sinemaseverlerle bol bol fotoğraf çektirdi.



Engin Akyürek’in hayranları gösterimden saatler önce sinemaya gelerek heyecanla ünlü oyuncuyu bekledi.

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