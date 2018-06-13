Çocuklara karne hediyeleri ve sömestr tatili etkinlik rehberi!

SUALTI HAYVANAT BAHÇESİ
Karne heyecanını yaşayan çocuklar, Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’nde 8 – 17 Haziran tarihleri arasında yüzde 50 indirimle ziyaret edebilecekler. Kampanya kapsamında 39 TL yerine 19,50 TL’ye indirilen çocuk biletleri, internet sitesi ve akvaryum girişinden alınabilecek.
Sualtı Hayvanat Bahçesi, denizdeki mucizevi yaşamı ve birçok deniz canlısını görme fırsatı sunuyor.
Akvaryumda, ziyaretçiler canlı besleme seanslarına katılabiliyor ve dev timsah, penguen, su faresi, su samurları, vatozlar ve diğer canlıların beslenmelerini izleyebiliyor. Aynı zamanda su canlıları ile eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler için tüplü dalış seansları düzenleniyor.
HER HAFTA SONU FARKLI ATÖLYE
Hafta sonu Rahmi M. Koç Müzesi eğitim atölyeleri ile renkleniyor. Müze 2002 yılından beri 3-14 yaş arası çocuklarla her hafta farklı bir atölye çalışması gerçeklleştiriyor. Rahmi Koç Müzesi'nde 23 Haziran'da 10-14 Yaş Biyoloji Atölyesi, 30 Haziran'da 5-7 Yaş Boyama Atölyesi minikleri bekliyor.
LEGOLAND
Çocukların ellerinden düşürmediği Legoların dünyasını ziyaret ederek çocuklarınızla harika vakit geçirebilirsiniz. İstanbul’da ailelerin, 3-10 yaş arasındaki çocukları ile yaratıcılık dünyasını keşfedebileceği eğlence merkezlerinden biri olan Legoland, Ramazan’da kampanyalı biletlerle satışa sunuluyor.
SAKIP SABANCI MÜZESİ
Sakıp Sabancı Müzesi, çocukları sanat ve kültür eserleriyle tanıştırarak, onlara müzeyi tanıtmak, sevdirmek, müze dostu duyarlı çocuklar olmalarını sağlamak amacıyla geçici sergi ve müze koleksiyonlarına yönelik eğitim programları tasarlıyor ve uyguluyor.
Çocuklar müzeyi tanıyor, sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi ediniyorlar. Atölye çalışmalarında, gözlemlerini kendi yaratıcılıkları ile buluşturmaları için interaktif bir eğitim ortamı sağlanıyor.
KIDZMONDO
KidzMondo Trump İstanbul'da eğlenceli etkinlikler tüm çocukları bekliyor.
Çocuklar 40'tan fazla meslek aktivitesine katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.
OYUNCAK MÜZESİ
Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Çocuklar eski oyuncakları görerek hem tarih hakkında bilgi sahibi oluyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.
MİNİATÜRK
Türkiye topraklarında hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Haliç'teki Miniatürk, masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocukları sömestr tatilinde ağırlıyor.
MADAME TUSSAUDS
Dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds'da, tarihi ve kültürel kahramanlar ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset onlarca isim yer alıyor. Müzede Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, Beyonce, Albert Einstein ve daha pek çok ismin balmumu heykelleri bulunuyor.
DARICA HAYVANAT BAHÇESİ
Darıca Hayvanat Bahçesi 1993 yılında soyları tükenmekte olan hayvanların bakımlarını üstlenmek ve soylarının devamını sağlamak amacıyla kuruldu. hayvanat bahçesini ziyaret eden öğrenci ve veliler aslandan maymuna, timsahtan boz ayıya çok sayıda hayvanı görme şansı yakalıyor.
ÜSKÜDAR UÇURTMA MÜZESİ
1986 yılından günümüze kadar dünyanın çeşitli bölgelerinden temin edilen uçurtmaların sergilendiği bu müzeyi çocuğunuz da siz de çok seveceksiniz. Uçurtma müzesinde çocuklar kendi uçurtmalarını yapabiliyor ve uçurtmalar hakkında merak ettikleri her şeyi öğrenebiliyor. Müzeye giriş ise ücretsiz...
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