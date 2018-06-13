Çocuklara karne hediyeleri ve sömestr tatili etkinlik rehberi!

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ÜSKÜDAR UÇURTMA MÜZESİ

1986 yılından günümüze kadar dünyanın çeşitli bölgelerinden temin edilen uçurtmaların sergilendiği bu müzeyi çocuğunuz da siz de çok seveceksiniz. Uçurtma müzesinde çocuklar kendi uçurtmalarını yapabiliyor ve uçurtmalar hakkında merak ettikleri her şeyi öğrenebiliyor. Müzeye giriş ise ücretsiz...