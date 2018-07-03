Çocuklara sanat!

İstanbul Modern, 7-12 yaş arası çocuklar için hem öğretici ve eğlenceli hem de sanat dolu aktivitelerden oluşan yaz programı hazırladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre birbirinden farklı içeriklere sahip 10 atölye, 2 Temmuz ve 31 Ağustos tarihleri arasında Beyoğlu’ndaki geçici mekânda çocukları ağırlayacak.

Müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlamaya ve sanatsal üretimler gerçekleştirmeye yönelik atölye çalışmaları, sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 13.00- 15.00 saatleri arasında günde iki defa düzenlenecek.

SESSİZ FİLM

Resimler ve Kostümler Atölyesi’nde çocuklar, renklerle ve farklı sanat malzemeleriyle çalışacak. Çocuklar Sessiz Film Atölyesi’nde de gruplar oluşturarak, kendi kısa animasyon filmlerini hazırlayacak. Aynı zamanda William Shakespeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı oyununu yorumlayacak. Tuvalimdeki Doğa Atölyesi’nde de çocuklar, doğayı organik malzemelerle resmetmenin yollarını arayacak.

Çamurdan Heykeller Atalyesi çalışmasında da çocukları doğal bir malzemeyle çalışarak imgelem dünyalarını geliştirmeye davet edecek. Mimari Öyküler Atölyesi de geçmişe dayanan rölyef sanatına ve bu sanatın bir parçası olan mimari yapılara odaklanacak. Çocuklar, Geleceğin Mimarları Atölyesi’nde de özel hazırlanmış geometrik biçimleri bir araya getirip, doğayla uyumlu kent modelleri hazırlayacak.

LİNOL BASKILAR

Linol Baskılar Atölye çalışmasında çocuklar farklı baskı teknikleriyle tanışacak. Foto-Kolaj Atölyesi’nde de bir çağdaş sanat uygulaması olarak fotoğraf ele alınacak. Şifreli Resimler Atölyesi’nde de katılımcılar grafik tasarımına odaklanacak. Baskılı Çantalar Atölyesi çalışmasında ise tasarım ve serigrafi sanatı bir arada uygulanacak.