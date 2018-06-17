Büyüme ağrıları, çoğunlukla geceleri kramp şeklinde, derin, rahatsız edici bir tarzda hissedilir. Bacaklar, baldırlar, bacağın ön tarafı ağrının en çok hissedildiği bölgelerdir. Çoğunlukla iki bacakta birden görülür. Kalça, bel ve üst taraflarda nadiren görülürler.

AKŞAMÜZERİ BAŞLAR!

Büyüme ağrıları akşamüzeri başlar, çoğunlukla bütün gece devam eder. Bazen çocuğu uykusundan uyandıracak kadar rahatsız eder. Sabah olduğunda ağrı kaybolmuş olur.

* Çocuklar ağrıdan yakınmadan gün boyunca normal aktivitelerini sürdürebilir.

Bazı çocuklar büyüme ağrılarının olduğu dönemde baş ağrısı ve karın ağrısı da hissedebilirler.

* Bu hastalarda topallama, eklemlerde şekil bozuklukları, fiziksel aktivite kaybı ve enfeksiyon bulguları yoktur.

* Ağrılar yoğun fiziksel aktivite yapıldığı zaman artar, masaj ve dinlenmekle azalır.

* Bu bulgular harici farklı bir tablo varsa, örneğin çocuğunuzun bir bacağı etkilenmiş ve topallama hissediyorsa altta yatan başka bir neden olup olmadığı araştırılmalıdır.

ÇOCUKLARDA BÜYÜME AĞRILARI NEDEN OLUR?

Büyüme ağrısı nasıl teşhis edilir?

Büyüme ağrılarını tespit etmek için herhangi bir teste ihtiyacı yoktur. Ağrının sıklığı ve zamanı gibi sorularla kolayca tespit edilebilir. Ancak bazı durumlarda altta yatan başka bir hastalık olup olmadığını incelemek için bazı laboratuvar ve röntgen testleri istenebilir.

Büyüme ağrısının tedavisinde ne yapılmalı?

* Büyüme ağrıları çocuğun gelişimini etkilemez.

* Ağrıyan bölgeye sıcak su torbası koyarak veya masaj yaparak ağrı azaltılabilir.

* Destekleyici ayakkabı tabanlıkları, kas germe egzersizleri ağrıyı daha az hissetmelerini sağlayabilir.

* Sıcak duş ağrıların çoğalmasını sağlar. Çünkü sıcak su vücuttaki laktik asiti harekete geçirir ve bu da kasları rahatsız eder. * Bu yüzden özellikle geceleri ortaya çıkan ağrıların daha fazla şiddetlenmemesi için, çocuklar gündüz saatlerinde banyo yaptırılmalıdır.

* Ayrıca çocukların beslenmesinde yeteri kadar kalsiyum, magnezyum ve D vitamini bulunmasına özen gösterilmelidir.

SEVGİSİZ YETİŞEN ÇOCUKTA BÜYÜME GERİLİĞİ OLUYOR!

Büyüme ağrısı çeken çocuk ne zaman doktora götürülmeli?

Büyüme ağrıları çocukların gün içerisindeki aktivitelerini etkilemezler. Aşağıdaki durumlarda çocukların mutlaka bir hekime gösterilmesi gerekir:

* Ağrılar sabah olduğunda hala devam ediyorsa

* Çocuğunuzu günlük faaliyetlerinden alıkoyacak kadar şiddetliyse

* Ağrılar hep aynı noktada ise

* Yapılan masaja rağmen geçmiyorsa,

* Ağrı eklemlerde ise, hassasiyet, ateş, kızarıklık, aksama gibi belirtiler mevcutsa

* İştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, yorgunluk şikayetleri varsa

* Bu şikayetler varsa altta yatan nedenler (travma, eklem iltihaplanması, vitamin D eksikliği, enfeksiyon, lösemi gibi) araştırılmalıdır.