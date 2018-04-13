Prof. Dr Selim Kurtoğlu, hamilelikte tansiyon ve diyabet gibi hastalıkların kontrol altında tutulmaması, annenin doğru beslenmemesi ve başta sigara olmak üzere toksik maddelere maruz kalmasının çocukta büyüme geriliğine neden olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Kurtoğlu, 15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü dolayısıyla, çocuklarda büyüme ve büyümeyi engelleyen nedenlere dair açıklamalarda bulundu. 40 haftalık bir bebeğin normal koşullarda boy uzunluğunun 50, baş çevresinin ise 35 santimetre olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, “Kızlarda 3 kilo 300 gram, erkeklerde ise ağırlığın 3 kilo 500 gram olması normal olarak kabul edilir. Doğumdan 3 ile 6 gün sonra bebeklerin yüzde 5-6’sında ağırlık kaybı yaşanır. 10 ile 14 günler arasında da bebekler doğum ağırlığına geri döner. Daha sonraki süreçte, günde 20-30 gram alınan kilo normal kabul edilmektedir. Dördüncü ayını dolduran bebeklerin doğum ağırlığının iki katına çıkması beklenen bir durumdur. Bebek 1 yaşına geldiğinde doğum ağırlığının 3 katına, ortalama 10 kilo ağırlığa ulaşmaktadır” diye konuştu.

ÇOCUĞUN BOY ÖLÇÜMÜ 1 YAŞINDAN İTİBAREN YAPILMALI!

Bebeklerde ilk altı ayda 1, ikinci 6 ayda ise 3 kez boy ve kilo ölçümü yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Kurtoğlu, 1 yaşına gelen bebeklerde her yıl düzenli ölçüm yapılması gerektiğine işaret etti. Prof. Dr. Kurtoğlu, “Doğumda 50 santimetre olan boy uzunluğu, 3 aylıkken 60, 6 aylıkken 67, 9 aylıkken 72 ve 1 yaşındayken 75 santimetre olur. Boy; 1-2 yaş arasında 11-12, 2-4 yaş arasında yıllık 7, 4 yaşından sonra ergenliğe kadar 5-6 santimetre uzar. Ergenlik döneminde erkek çocukların 27, kız çocukların 20-22 santimetre uzaması normaldir” dedi.

ÇOCUKLARDA BÜYÜME AĞRILARI NEDEN OLUR?

ÇOCUKLARDA BOY VE KİLO SORUNUNDA METABOLİK HASTALIKLAR DA ETKİLİ

Boy ve kilodaki sorunlar olarak tanımlanan büyüme eksikliğinin, çok sayıda nedeni olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kurtoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Boyun yeteri kadar uzamamasına Çölyak hastalığı ya da parazitler neden olabilir. Tiroit hastalığı, Cushing hastalığı veya büyüme hormonueksikliği gibihormonal nedenler büyüme yetersizliğine yol açabilir. Yetersiz büyüyen veya boyu aşırı derecede uzayan ve ağırlığı artan çocukların, bu alanda uzman bir endokrinolog tarafından değerlendirilmesi, tedavinin de nedene bağlı olarak belirlenmesi önemlidir.”

HORMONLU GIDALAR ÇOCUKLARIMIZA NELER YAPIYOR?

ÇOCUKLARDA BÜYÜME GERİLİĞİ ÜZERİNDE PSİKOLOJİK SEBEPLER

Psikolojiyi olumsuz etkileyen nedenlerin de büyümeyi engellediğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurtoğlu, “Anne babanın boşanması, ailede ölüm ve kayıplara bağlı travmalar yaşanması, çocuğun anne ya dababasından ayrı kalması, aileden yeterli ilgi ve desteği görememesi, aile içinde sevgi ve şefkat yoksunluğu, huzursuz ortam gibi faktörler de büyüme hormonunu baskılayabilir. Bu nedenle çocuğun boyu yaşıtlarına göre kısa kalmaktadır. Büyüme hormonu eksikliği tedavi edilebilir ve çocuğun yaşıtları gibi sağlıklı gelişimi sağlanabilir. Ailelerin, çocuklarının büyüme ve gelişimi konusunda uzman görüşü alması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.