Çocukları dilendiren çete üyeleri tutuklandı!

İstanbul'da çocukları dilendiren suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriyeli çocukları ailelerinden bin lira karşılığında alarak, "su ile mendil" sattıracaklarını söyleyerek yurda kaçak yollarla getiren ve dilendiren suç örgütüne yönelik iki hafta düzenlenen operasyonda 13 kişinin yakalanmasının ardından ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri, 13 şüpheliyi daha yakaladı. Operasyonda 12 mağdur çocuk kurtarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı.
SÜREÇ
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde, trafikte ve toplu ulaşım araçlarında çocukların Suriye'deki ailelerinden bin lira karşılığında "su ve mendil" sattırmak için kaçak yollarla yurda getirilip, dilendirildikleri ihbarı üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından iki hafta önce 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanmıştı.
Operasyonda, suç örgütü üyelerine ait adreslerde tutulan 36'sı çocuk 93 kişi kurtarılmış, 40 bin lira bozuk para, 143 avro ile 427 dolar ele geçirilmişti.
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