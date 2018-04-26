Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ve TÜRSAK Vakfı’nın işbirliğiyle bu yıl 15. yaşına giren Çocuk Filmleri Festivali, 27 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; çocukların sinemayla tanışmasını sağlayarak sinema kültürü edinmelerinde ve erken yaşta sanatsal üretim denemelerinde yol gösterici bir rol oynayan festival, yarın İstanbul’da başlayacak.

Festival, 28-29 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek film gösterimleri ve etkinliklerin yanı sıra 2 ve 3 Mayıs’ta Yozgat’ta, 7 ve 8 Mayıs’ta Erzincan’da, son olarak 10 ve 11 Mayıs’ta Van’da çocuklarla buluşacak. Festivalde uluslararası ödül almış film gösterimlerinin yanı sıra geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü oyuncu ve gazeteciler “Yazarlık Atölyesi”, “Oyunculuk Atölyesi” ve “Çocuk Jüri Atölyesi” gerçekleştirecek. Festivalde ayrıca Hollanda Kültür’ün Klik! Amsterdam ve Eye Film’le yaptığı Genç Kültür projesi kapsamında 20 adet Hollanda yapımı ödüllü animasyon filmi de gösterilecek. 15. Çocuk Filmleri Festivali bu yıl, Marmara’dan Doğu Anadolu’ya yüzlerce çocuğa sinemayla ulaşmayı amaçlıyor.