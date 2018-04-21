Ben 7.5 yaşındayım. O yüzden kendimden 7 tane çizdim. Bir tane de yarım çizdim.” Nasıl güzel anlatmış eserini sevgili Ali Girgin! Apple’ın 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği ‘iPad ile Benim Portrem’ adlı projede çocuklar, teknoloji ile hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını birleştiriyor. Ortaya da hayli keyifli 16 otoportre çalışması çıkmış. Procreate uygulamasını kullanarak kendi portrelerini çizen minik ressamlardan hikâyelerini dinledik... HT Cumartesi'nden Serdar Yazıcı'nın haberi...

Özgün Asya Şahin

“Kendimi en sevdiğim çiçeklerle birlikte çizdim. Bu çiçekler kiraz çiçekleri. Çok güzel ve çok narinler. 23 Nisan deyince aklıma Atatürk geliyor. 23 Nisan’da ailemle birlikte dışarıda vakit geçiriyorum veya arkadaşlarımla birlikte takılıyorum.”

Çağla Simay Çelik

“Bu benim portrem. Başta burun çizemiyordum. Çizebildiğimi keşfedince artık hep burundan başlıyorum. 23 Nisan deyince aklıma ilk gelen şey Atatürk ve onun bize armağan ettiği bayram geliyor. Kutlama yapıyoruz, şiirler okuyoruz, oyunlar oynuyoruz.”

Efe Nalbantoğlu

“Ben burada geleceğimi çizdim. Çünkü önümüzdeki ay diş teli takacağım. Sonra da tatile gideceğim. 23 Nisan deyince aklıma elbette Çocuk Bayramı ve Atatürk geliyor. Okuldan sonra arkadaşlarımla futbol ve basketbol oynayacağım. Bir de komik videolar seyredip gülmemeye çalıştığımız ‘Gülmeme Challenge’ yapabiliriz.”

Ali Girgin

“Ben 7.5 yaşındayım. O yüzden kendimden 7 tane çizdim. Bir tane de yarım çizdim. 23 Nisan’da etrafta, her yerde balonlar olması aklıma geliyor. Bayrak alıyorum.

Defne Akbarlas

“Köpeğimin çiçekleri sevdiğini hatırladım... O yüzden onu da çizmek istedim. Bir de böyle yandan çizdiğim için, aklımda o varmış gibi. 23 Nisan deyince aklıma ilk çocuk ve sevgi geliyor. Bu tarihte okullar kapalı olduğu için bol bol gezmeyi tercih ediyorum.”

Ömeralp Unan

“İleride mimar olmak istediğim için kendimi şehirle beraber çizdim. Bu şehir de benim özel şehrim gibi bir şey. 23 Nisan deyince aklıma ilk gelen şey çocuklar. Bu bayramı bize hediye eden Atatürk’e ne kadar teşekkür etsek az. 23 Nisanları çok seviyorum, çünkü gün boyu çocuklar için düzenlenen etkinlikler var.”