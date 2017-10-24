Çocukların kavgası cinayetle sonuçlandı

Edirne'de 13 yaşındaki çocuk, kavga ettiği 12 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

AA'nın haberine göre; Menzilahir Mahallesinde oturan U.B (13) henüz bilinmeyen bir nedenle Erkan Mermi (12) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.B yanında getirdiği pompalı tüfek ile Mermi'ye ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mermi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Öte yandan olay sonrası kaçak U.B, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Çocukların aileleri arasında husumet bulunduğu iddia edildi.