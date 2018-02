Antalya'da 15 yaşındaki kızlarına yapılan böbrek naklinden sonra kontrol amacıyla 20 gün önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen ailenin neredeyse tamamı hastanelik oldu.

İHA'nın haberine göre; nakil sonrası kontrolleri yapılan Tuğba'nın sağlık durumunun iyi olduğuna sevinen aile diğer çocukları Abdülkadir'in ise acil nakil olması gerektiğini öğrendi. Bakacak kimse olmadığı için tüm çocuklarını Antalya'ya getiren baba Ahmet Alan, kızı Özlem'in aşırı öksürmesi üzerine kızını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Genç kıza Akciğer Tüberkülozu teşhisi konuldu ve tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ailenin birarada yaşaması nedeniyle tüm aile verem şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan inşaat işçisi 41 yaşındaki Ahmet Alan, 20 yıl önce dayısının kızı Medine Alan (43) ile görücü usulüyle evlendi. Çiftin geçen süre içinde Özlem Alan (17), Tuğba Alan (15), Abdülkadir Alan (13) ve Aslı Alan (12) isimli olmak üzere 4 çocuğu dünyaya geldi.

Alan, ailesinin hayatı Abdülkadir'in aşırı kilo kaybetmesi sonucu başvurdukları hastaneyle değişti. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Abdülkadir Alan, ilaç tedavisinin ardından 1.5 yıl diyalize girmeye başladı, ardından ulusal organ bekleme Listesi'ne kaydı yapıldı. Ahmet-Medine çifti yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle çocuklarına verici olamadı.

"İKİNCİ KEZ ŞANS GÜLDÜ"

Diğer kardeşlerin böbreklerinde bir sıkıntı var mı diye yapılan kontrollerde Tuğba Alan'a 5 yıl önce böbreklerinin iflas ettiği ve acil nakil yapılması gerektiği belirlendi. Şanslı olan Tuğba'ya kısa süre içinde kadavradan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek nakli yapıldı. İki yıl bu böbrekle sağlıklı şekilde yaşayan Tuğba'nın böbreği bir süre önce attı. Şansı bir kez daha gülen genç kız ikinci kez aynı hastanede kadavradan böbrek nakli yapıldı.

"ÖZLEM'E VEREM TEŞHİSİ"

Naklin ardından Şanlıurfa'ya dönen Alan, ailesi kontrol amacıyla 20 gün önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Burada kontrolleri yapılan Tuğba'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve Abdülkadir'in ise acil nakil olması gerektiği belirtildi. Bakacak kimse olmadığı için tüm çocuklarını Antalya'ya getiren baba Ahmet Alan, kızı Özlem'in aşırı öksürmesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Genç kıza Akciğer Tüberkülozu teşhisi konuldu ve tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ailenin birarada yaşaması nedeniyle tüm aile verem şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

"TÜM AİLEM AYRI AYRI AYRI ODADA"

Baba Ahmet Alan, 4 çocuğunun ikisinin böbrek hastası olduğunu belirterek, kızının öksürüğünün devam etmesi üzerine götürdüğü hastanede verem olduğunu öğrendiklerini kaydetti. Bunun üzerine diğer çocukları ve kendilerinin kontrol altına alındığını dile getiren Alan, "Şu an diğer çocuklarımın verem olup olmadığı araştırılıyor. Hepimiz tedavi oluyoruz. Hayatımız hastane odasında geçmeye başladı. Tüm imkanlarımı çocuklar için harcadım. Şu an param olmadığı için onlara bir simit bile alamıyorum. Çocuklarımın ihtiyaçları var. Ayrıca Tuğba, kızımın görme sorunu da var. Çocuklarımı bir yere bırakamıyorum. Her birimiz bir odaya sığınmışız, birbirimizi göremiyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN İSTEKLERİNE YERİNE GETİREMİYORUM"

Antalya'ya ilk geldiklerinde parklarda yattıklarını aktaran Ahmet Alan, "Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi'nde kalıyoruz. Ama hastaneye gidecek dahi paramız yok. Çocuklarıma istediklerini alabilmek ve tedavilerini yardımcı olabilmek için destek bekliyorum" diye konuştu.

