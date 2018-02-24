Habertürk’ün 19 Nisan 2014 tarihinde “İkizler hapse giriyor” başlığıyla manşetine taşıdığı Mülkiye Kılınç, 4 yıl önce sattığı kitapları Kandil’e götüren bir müşterisinin sicili yüzünden “teröre yardım ve yataklık” gerekçesiyle 2 yıl 1 aylık hapse çarptırıldı.

Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre, Kılınç ve ikizlerinin hapse girmemesi için imza kampanyası başlatıldı, yüz binler destek verdi. Kılınç, eşiyle birlikte ikiz bebeklerini de alıp Meclis’e gitti ve cezanın ertelenmesini istedi. İnfaz savcısının kararıyla 2 kez infaz ertelendi.

6 AYDIR İÇERİDE

Kılınç, cezaevinde 6 ayı geride bıraktı. Bakırköy’den Eskişehir Açık Cezaevi’ne nakledilmesi sırasında 30 saatlik izin verilen Kılınç, ikizleriyle hasret giderdi. 6 ayda çocuklarını sadece 4 kez görebilen Mülkiye Kılınç, Habertürk’e konuştu.

Cezaevi koşulları nedeniyle çocuklarını yanına almadığını söyleyen Kılınç, denetimle serbestlik hakkından yararlanmak istiyor:

“Katillere bile ev hapsi veriliyor, aile birliğimiz yıkıldı, çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Önümüzde 6 ay daha var. Kitapları satın alan adam bile beraat etti. Adalet Bakanlığı’na sesleniyorum, sesimizi duyun.”

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, “5275 sayılı kanun gerekçe gösterilerek Kılınç’ın denetimli serbestlikten faydalanmayı talep edebileceğini belirtti.

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