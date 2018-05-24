Ankara'nın Keçiören İlçesi’nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, 5 yaşındaki çocuğunu boğarak, 8 yaşındaki diğer çocuğunu ise bıçaklayarak öldürdü. Olay, önceki gece Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 444. Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1’inci katında oturan ev hanımı Lütfiye Alver, eşinin görevde olduğu sırada cinnet getirdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Alver, çocukları 8 yaşındaki Kübra’yı bıçaklayarak, 5 yaşındaki Beren’i boğarak katletti. Genç kadın, daha sonra polisi arayarak “Çocuklarımı öldürdüm, teslim olmak istiyorum” dedi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, korkunç manzara ile karşılaştı. Çocuklarının cesetlerinin başında bekleyen Alver, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DEDE: CİNAYET NEDENI CEHALETTIR

Bir AVM’de güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Zekeriya Alver, olayı duyunca büyük bir şok yaşadı. Baba Alver, çocuklarının cesetlerine sarılarak gözyaşı döktü. Alver’i, yakınları güçlükle sakinleştirildi. Kübra ve Beren’in dedesi Adil Alver, cinayetin cehalet nedeniyle işlendiğini söyledi. Gözyaşlarına hâkim olamayan dede Alver, “Gelinim ne oldum delisi oldu. Nankörlük yapıyor. Oğlum ona kuş sütünü bulur getirir. Cinayetin nedeni cehalettir. Cahil insandan her şey ibekle. Okumuş insandan bir şey bekleme. Herhangi bir sorunu yok. Şizofreni gibi durumu yok, sadece cehalet. İki pırlanta gibi torunum vardı” diye konuştu.

İki kardeşin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi sonrası Kübra ve Beren’in cenazeleri ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda yan yana defnedildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER