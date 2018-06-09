Kanlar içinde yere yığıldı

Seydikemer Menekşe mahallesinde imam nikahlı eşiyle birlikte yaşayan Ertürk M. evinde ailesiyle birlikte otururken ortak boyama işi yaptığı arkadaşı Mehmet Ç.'nin eve gelmesiyle tartışma başladı. Habertürk Gazetesi Muhabiri Erdoğan Cankuş'un haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ç. yanında getirdiği bıçağı çıkararak Ertürk M.'ye sapladı. Karın bölgesinden yaralanan Ertürk M. eline geçirdiği sopayla Mehmet Ç.'ye karşılık verdi ancak bıçak darbesi daha aldı. Saldırgan Mehmet Ç. ise kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ertürk M., ailesinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adamın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken Mehmet Ç., Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER