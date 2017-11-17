Çocuktan Al Haberi'nin minikleri, Klavye Delikanlıları'nda!

Show TV’nin sevilen programı Çocuktan Al Haberi’nde izleyenlere komik anlar yaşatan Efe ve Ebrar, Klavye Delikanlıları’nın bu Pazar ekrana gelecek bölümünde izleyenlerin karşısına çıkacak. Seyran’ın açtığı çocuk evinde kalan Efe ve Ebrar oyunculuklarıyla da izleyenleri kendilerine hayran bırakacak. Pazar günü izleyiciyle buluşacak olan bölüme konuk olan miniklerin diziye neler katacağı ise merak konusu.

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu’nun üstlendiği Klavye Delikanlıları yeni nesil internet gençliğinin hikayesini güldürerek anlatıyor. Dizide Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın, Selen Seyven, Seray Sever, Gül Onat, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Çalışkanoğlu, Filiz Taşbaş, İpek Tenolcay, Eylül Su Sapan ve Mert Asker rol alıyor.

Pazar akşamları Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan Klavye Delikanlıları'nın senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi üstlenirken, Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor.

Klavye Delikanlıları yeni bölümüyle 19 Kasım Pazar saat 20.00’de Show TV’de!

Klavye Delikanlıları

Çocuktan Al Haberi