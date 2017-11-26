Çocuktan Al Haberi Ünlüler geliyor!

Show TV’de ekrana gelen, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği, miniklerin sorulara birbirinden komik yanıtlar verdiği Çocuktan Al Haberi Ünlüler, 3 Aralık Pazar günü yepyeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Emel Sayın, Altay ve Özgün’ün ilk bölüm konuğu olduğu programda birbirinden eğlenceli anlar yaşanacak.

Çocuktan Al Haberi Ünlüler’in bu pazar ekrana gelecek bölümünde minik Nisan’ın salıncak üzerinde Emel Sayın’ın dillerden düşmeyen şarkısı Feride’yi söylediği, Emel Sayın’ın da Nisan’a eşlik ettiği anlar izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Programa şarkılarıyla renk katan Altay ve Özgün miniklerin ilginç cevapları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyecek!





Çocuktan Al Haberi Ünlüler yepyeni bölümleriyle 3 Aralık Pazar saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Çocuktan Al Haberi Ünlüler’in Tanıtımı!

Çocuktan Al Haberi Ünlüler

Evrim Akın