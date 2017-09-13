Çocuktan Al Haberi yeni sezon fragmanı izle - Show TV

Sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği çocukların inanılmaz eğlenceli ve müthiş hayal dünyasının keşfedildiği "Çocuktan Al Haberi" yeni sezonda da tüm heyecanıyla devam ediyor. “Çocuktan Al Haberi”nde çocukların sorulan sorulara bazen sevimli, bazen esprili, bazen de hayal dünyalarındaki gerçekler ile verdikleri cevaplar izleyicileri kahkahaya boğacak.

Miniklerin büyümüş de küçülmüş yanlarını ortaya çıkaracak soruların sorulacağı, verdikleri ya da veremedikleri cevaplarla hem eğlenip güldürecek hem de yarışmacılara puan kazandıracak "Çocuktan Al Haberi"ni sakın kaçırmayın!

Çocuktan Al Haberi yeni sezonda yepyeni bölümleriyle her Cumartesi-Pazar saat 17.00’de Show TV’de!

İşte Çocuktan Al Haberi’nin yeni sezon fragmanı;