Türkiye'nin en çok eğlendiren, en sevilen ünlüleri yeni yıla Çocuktan Al Haberi'nin birbirinden tatlı minikleriyle giriyor. Yılmaz Morgül, Burak Kut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Sahrap Soysal, Aydın Kurtoğlu, Sefa Doğanay, Aynur Aydın ve Özlem Yıldız gibi isimlerinin konuk olacağı yılbaşı özel bölümünde miniklerle yarışacak ünlüler ise Aleyna Tilki, Kibariye ve Furkan Palalı olacak. Kahkahaların bir an bile eksik olmayacağı Çocuktan Al Haberi Ünlüler'de sürprizlerin ardı arkası kesilmeyecek!
"ALEYNA TİLKİ - KİBARİYE" DÜETİ YILBAŞI GECESİNE DAMGA VURACAK!
Bu özel gecenin çok konuşulacak sürprizi Kibariye – Aleyna Tilki düeti olacak. Sesi ve sempatikliğiyle tüm Türkiye'nin sevgilisi olan Kibariye, genç yıldız Aleyna Tilki'yle birlikte unutulmaz bir performansa imza atacak. Gecede farklı türdeki şarkıları da canlı seslendirecek olan Aleyna Tilki, miniklerin ilginç cevapları karşısında kahkaha krizine girecek.
MİNİKLER GÜLMEKTEN AĞLATACAK!
Tüm Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Çocuktan Al Haberi'nin minikleri, Yılmaz Morgül'den Safiye Soyman'a, Burak Kut'tan Özlem Yıldız'a yılbaşı gecesinin tüm ünlü konuklarına unutamayacakları anlar yaşatacaklar. İkizlerin Aydın Kurtoğlu’nu sıkıştırdığı, Arda ve Burak Kut düetinin renk kattığı, Sefa Doğanay’ın Bülent Ersoy taklidi karşısında Nisan’ın dumur olduğu, Faik Öztürk’ün ise Çitos Efe’yle güreştiği programda izleyiciler kahkahalarını tutamayacak.
Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi Ünlüler’le yılbaşı gecesi herkes için çok komik, çok şaşırtıcı ve çok eğlenceli geçecek!
Sürprizlerle dolu Çocuktan Al Haberi Ünlüler Yılbaşı Özel 31 Aralık Pazar saat 22.00’de Show TV’de!
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