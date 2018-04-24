HT Magazin'de yer alan habere göre, bir markanın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte Akın, çocuklarla sohbet edip şarkı söyledikten sonra bol bol fotoğraf çektirdi.



Sempatik oyuncu-sunucu, organizasyonun ardından alışveriş yaptı.

Bu Konu İle İlgili Haberler